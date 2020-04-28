Батареи на водных электролитах, безопасны и заряжаются всего за 20 сек

Использование литий-ионных батарей в электронных и бытовых устройствах стало своего рода стандартом. Однако существует множество альтернатив этому типу батарей − натрий-ионные, литий-воздушные, литий-металлические и алюминий-ионные.

Над созданием новых накопителей энергии работают инженеры во всем мире. Южная Корея не стала исключением – ученые университета KAIST разработали гибридный конденсатор на водном электролите, который имеет множество преимуществ. Он безопасен, обладает большой энергоемкостью и заряжается всего за 20 сек.

Анод батареи изготовлен из полимеров на основе графена. В катоде также присутствуют графеновые молекулы, в которые встроены наночастицы оксида никеля.

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Благодаря этим материалам, увеличивающим площадь поверхности электродов, новое устройство может запасать больше энергии и заряжаться гораздо быстрее, чем другие аккумуляторы на водных электролитах. При этом даже после 100 тысяч зарядных циклов батарея сохраняет почти 100% начальной емкости.

Новый жидкостный аккумулятор запасает примерно в 100 раз больше энергии в расчете на единицу объема, чем его аналоги. Такая высокая плотность мощности позволяет заряжать его за 20-30 сек даже маломощным зарядным USB-устройством.

Ученые провели очень наглядный тест, в котором небольшая фотоэлектрическая пластина, смонтированная на внешней поверхности батареи, зажигает подключенный светодиод за считанные секунды.

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Один из соавторов изобретения, профессор Джан Ку Кан (Jeung Ku Kang) так описывает его преимущества: «Это – экологически чистое устройство, его легко производить. Высокая емкость и высокая стабильность по сравнению с существующими технологиями могут способствовать коммерческому успеху водных конденсаторов. Устройство быстро заряжается, и, следовательно, может применяться в портативных электронных устройствах».