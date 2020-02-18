Батареи электромобиля Nissan Leaf способны проработать до 22-ух лет

Электромобиль Leaf при правильной эксплуатации может исправно прослужить около 13 лет, а его батареи, по заявлению производителя, способны проработать до 22-ух лет. В компании Nissan с начала 2011 года проводятся масштабные исследования, направленные на изучение качества и уровня заряда тяговых аккумуляторов.

Nissan пришел к таким выводам, основываясь на данных 400 000 электрических автомобилей, которые он продал в Европе с 2011 года. Такой информацией на автомобильном конгрессе Automotive News Europe поделился управляющий директор компании Renault-Nissan Energy Services, Франсиско Карранса.

«Мы собираемся сделать так, чтобы батареи Leaf не только были способны прослужить в несколько раз дольше обычных, но и могли быть использованы повторно», — заявил Франциско.

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Это утверждение подкрепляется данными эксплуатации уже существующих энергосистем емкостью 3 мегаватта, используемых на футбольном стадионе в Амстердаме. Они включают в себя более сотни новых и повторно введенных в эксплуатацию батарей. В прошлом году компания презентовала модель фонаря для уличного освещения, с использованием энергии солнечных батарей и аккумуляторов Leaf.

Компания также занимается разработками в области домашних солнечных панелей и наравне с прочими ведущими производителями автомобилей стремится найти способ максимизировать эффективность использования аккумуляторов для электрокаров. Кроме того, Nissan уже не один год тестирует технологии обмена энергией (например, vehicle-to-grid) и создание микросетей.

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«Результаты разработки оказались даже лучше, чем мы ожидали. Финансовая отдача от использования аккумуляторов нового поколения будет максимальной как для производителей, так и для владельцев электрических автомобилей», — высказался Карранса.