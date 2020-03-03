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Башня Warka Water собирает воду из воздуха не потребляя энергию

03.03.2020
Башня Warka Water собирает воду из воздуха не потребляя энергию

В странах с плохо развитой инфраструктурой и изолированными сообществами остро стоит вопрос получения и хранения чистой питьевой воды. Команда из Эфиопии создала Warka Tower — конструкцию, не требующую энергии, с помощью которой можно ежедневно собирать питьевую воду из воздуха.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Эфиопии 1,1 млрд человек не имеют доступа к чистой воде. Женщины и дети вынуждены проходить несколько километров каждый день, чтобы найти хоть какой-то источник. Основной причиной проблемы распространения болезней в этой стране является отсутствие систем чистой воды и санитарии. Вода загрязнена отходами людей и животных, из-за чего каждый год множество детей умирает от диареи и других болезней, таких как пневмония и малярия.

Создатели проекта Warka Water обратили внимание на те виды насекомых и растений, которые научились выживать в самых неблагоприятных условиях на Земле. Они развили способность собирать воду из воздуха и сохранять её. Это и стало вдохновением для Warka Tower: сделанная на 100% из биоразлагаемых и перерабатываемых материалов, одна башня Warka может снабжать сообщество от 40 до 80 литрами чистой питьевой воды каждый день.

Башня Warka Water собирает воду из воздуха не потребляя энергию

Конструкторы изучили местные технологии строительства, народную архитектуру и древние, забытые традиции. Башня спроектирована так, что её легко построить с помощью простых инструментов, не применяя строительные леса или электроинструменты.

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Название проекта происходит от названия дикого гигантского фигового дерева, произрастающего в Эфиопии. Как и дерево, башня Warka становится «краеугольным камнем» для местного сообщества, а также частью местной культуры и экосистемы. Башня не только обеспечивает людей водой, но и создаёт место, где люди могут собираться под тенью купола для общения и дружеских встреч.

Как работает Warka Water

В воздухе всегда содержится определённое количество водяного пара, независимо от температуры окружающей среды и влажности. Это позволяет получать воду из воздуха практически в любой точке мира. Лучше всего устанавливать Warka Tower в местах с высокой влажностью. Мощность водосбора зависит от метеорологических условий.

8 человек могут собрать и установить башню за ​​один день. Она состоит из шести модулей, которые монтируются один над другим снизу вверх.

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Устройство предназначено для сбора питьевой воды из атмосферы (собирает дождь, туман и росу) и функционирует только благодаря природным явлениям, таким как гравитация, конденсация и испарение. В настоящее время проекты водной башни Warka находятся в Эфиопии, Гаити и Того.

Развитие Warka Tower

Конструкторы Warka Water разработали несколько концепций дизайна и построили 12 полномасштабных прототипов для тестирования различных материалов в различных условиях окружающей среды. Они используют самые современные средства проектирования для моделирования, а также физические структуры для испытаний материалов.

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Warka Water, Inc. является некоммерческой организацией, которая фокусируется на инновационных и устойчивых решениях самых длительных проблем человечества путём объединения местных знаний и ресурсов, нового дизайна и древних традиций.

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