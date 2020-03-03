Башня Warka Water собирает воду из воздуха не потребляя энергию

В странах с плохо развитой инфраструктурой и изолированными сообществами остро стоит вопрос получения и хранения чистой питьевой воды. Команда из Эфиопии создала Warka Tower — конструкцию, не требующую энергии, с помощью которой можно ежедневно собирать питьевую воду из воздуха.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Эфиопии 1,1 млрд человек не имеют доступа к чистой воде. Женщины и дети вынуждены проходить несколько километров каждый день, чтобы найти хоть какой-то источник. Основной причиной проблемы распространения болезней в этой стране является отсутствие систем чистой воды и санитарии. Вода загрязнена отходами людей и животных, из-за чего каждый год множество детей умирает от диареи и других болезней, таких как пневмония и малярия.

Создатели проекта Warka Water обратили внимание на те виды насекомых и растений, которые научились выживать в самых неблагоприятных условиях на Земле. Они развили способность собирать воду из воздуха и сохранять её. Это и стало вдохновением для Warka Tower: сделанная на 100% из биоразлагаемых и перерабатываемых материалов, одна башня Warka может снабжать сообщество от 40 до 80 литрами чистой питьевой воды каждый день.

Конструкторы изучили местные технологии строительства, народную архитектуру и древние, забытые традиции. Башня спроектирована так, что её легко построить с помощью простых инструментов, не применяя строительные леса или электроинструменты.

КАК ПРЕВРАТИТЬ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ В ЭНЕРГИЮ, В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Название проекта происходит от названия дикого гигантского фигового дерева, произрастающего в Эфиопии. Как и дерево, башня Warka становится «краеугольным камнем» для местного сообщества, а также частью местной культуры и экосистемы. Башня не только обеспечивает людей водой, но и создаёт место, где люди могут собираться под тенью купола для общения и дружеских встреч.

Как работает Warka Water

В воздухе всегда содержится определённое количество водяного пара, независимо от температуры окружающей среды и влажности. Это позволяет получать воду из воздуха практически в любой точке мира. Лучше всего устанавливать Warka Tower в местах с высокой влажностью. Мощность водосбора зависит от метеорологических условий.

8 человек могут собрать и установить башню за ​​один день. Она состоит из шести модулей, которые монтируются один над другим снизу вверх.

КАК СДЕЛАТЬ СОЛНЕЧНУЮ КРЫШУ TESLA SOLAR ROOF ИЗ ДОСТУПНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Устройство предназначено для сбора питьевой воды из атмосферы (собирает дождь, туман и росу) и функционирует только благодаря природным явлениям, таким как гравитация, конденсация и испарение. В настоящее время проекты водной башни Warka находятся в Эфиопии, Гаити и Того.

Развитие Warka Tower

Конструкторы Warka Water разработали несколько концепций дизайна и построили 12 полномасштабных прототипов для тестирования различных материалов в различных условиях окружающей среды. Они используют самые современные средства проектирования для моделирования, а также физические структуры для испытаний материалов.

УСТАНОВКА HOMEBIOGAS ПРОИЗВОДИТ БИОГАЗ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИЗ НАВОЗА И ОТХОДОВ

Warka Water, Inc. является некоммерческой организацией, которая фокусируется на инновационных и устойчивых решениях самых длительных проблем человечества путём объединения местных знаний и ресурсов, нового дизайна и древних традиций.