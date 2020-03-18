Автономный робот-курьер REV-1 уже доставляет заказы в городах США (видео)

Компания Refraction AI заявила о разработке автономного робота для доставки заказов, который может работать даже в самых сложных погодных условиях. И спустя полгода, робот-курьер REV-1 доставляет заказы по городам в штате Мичиган на севере США.

REV-1 представляет собой легкий электрический трицикл без пассажирского места, но с обширным беспилотным функционалом. В рамках пилотной программы его услугами уже пользуются четыре ресторана и несколько сотен их клиентов. Пока что робота во время доставки сопровождает сотрудник Refraction AI, следуя рядом на велосипеде. В будущем весь контроль будет только удаленным.

Основатели проекта — профессоры Мичиганского университета Мэтт Джонсон-Роберсон и Рам Васудеван, которые имеют богатый опыт работы с беспилотным транспортом. Джонсон-Роберсон занимается робототехникой, он был членом команды Red Team, автомобиль которой показал лучший результат на соревнованиях автономных машин DARPA Grand Challenge. Васудеван разрабатывал алгоритмы беспилотного вождения по снегу и льду для автомобилей Ford.

FORD ПРЕДСТАВИЛ БЕСПИЛОТНЫЙ ФУРГОН ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ И ДВУНОГОГО РОБОТА-КУРЬЕРА DIGIT (ВИДЕО)

Главная идея проекта — создать легкое недорогое устройство, пригодное для эксплуатации даже зимой. Робот предназначен для передвижения не по пешеходным тротуарам, как большинство его конкурентов, а по проезжей части или велодорожкам.

Так как в REV-1 не используются дорогостоящие лазерные радары (лидары), создатели надеются сохранить итоговую цену устройства в пределах 5000 долларов. Вместо лидаров применены система из 12 видеокамер, обычные радары и ультразвуковые датчики.

UBER ЗАЙМЕТСЯ ДОСТАВКОЙ ЕДЫ С ПОМОЩЬЮ ЛЕТАЮЩИХ ДРОНОВ

По габаритам REV-1 сравним с электровелосипедом, поэтому для проезда ему нужно свободное пространство шириной менее 1,5 метра. Робот весит около 40 кг. Внутри него находится отсек для груза, способный вместить 4–5 пакетов с пищей. Скорость не превышает 24 км/ч, зато тормозной путь небольшой — не более 1,5 метра.

источник: washingtonpost