Автономный энергонезависимый многоквартирный дом — опыт Швейцарии

В Швейцарии введен в эксплуатацию и заселен автономный многоквартирный дом площадью 1000 м2, в котором энергетическая независимость обеспечивается с помощью водорода.

Энергоэффективность – это первый и неотъемлемый шаг на пути к энергетической независимости, здание, построено по стандарту Minergie (швейцарский стандарт энергоэффективных зданий, концептуально и с точки зрения параметров близкий стандарту Пассивного дома — Passivhaus). В здании утеплены наружные стены (теплопроводность U = 0,11 Вт/м2К), кровля (U = 0,15 Вт/м2К), использованы очень теплые окна (U = 0,6/м2К) и т.д.

К электрическим сетям дом не подключен, также, как и к внешним источникам тепла. Все производится на месте.

Производство энергии осуществляется солнечной электростанцией мощностью 126,5 кВт, и эта солнечная электростанция занимает весь фасад и всю кровлю здания. На фасаде установлены тонкопленочные фотоэлектрические модули. Они обладают посредственной эффективностью, зато не бликуют, бывают разных цветов, то есть идеально подходят в качестве фасадных материалов. На кровле автономного дома установлены высокоэффективные монокристаллические модули.

В ГЕРМАНИИ ПОСТРОИЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ БЕЗ СЧЕТОВ ЗА ТЕПЛО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Производимое на месте электричество покрывает все нужды дома. «Избыточная» электроэнергия направляется на краткосрочное хранение в литий ионные аккумуляторы емкостью 192 кВт*ч. «Максимальный избыток» электричества, возникающий в летнее время года идет на длительное хранение. Для этого с помощью электролиза производится водород, который хранится в специальных емкостях общим объемом 120 м3 под давлением до 30 атм.

Тепло производится с помощью геотермального теплового насоса мощностью 28 кВт (два зонда по 338 м. вглубь каждый). В подвале расположены гигантские емкости для хранения тепла (2 х 125 м3), изолированные XPS толщиной 200 мм. Горячая вода для домашнего использования производится самым чистым способом – проточным, с помощью модулей свежей воды.

МОЖЕТ ЛИ ДОМАШНЯЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА 30 КВТ ПРИНОСИТЬ ДОХОД $800 В МЕСЯЦ

Обязательным элементом энергоэффективного дома является вентиляция с рекуперацией тепла. В данном случае установлена центральная вентиляционная установка с эффективностью 83%. Для защиты от замерзания используется подвод тепла из помещения, в котором установлены аккумуляторные батареи.

В доме нельзя приоткрыть окна, поставив их «в режим проветривания», можно лишь открыть полностью. Это сделано в целях минимизации энергетических потерь – чтобы жители не оставили «случайно» зимой открытые форточки.

Когда производимой солнечной электростанцией энергии, выдаваемой аккумуляторами и накопителями тепла недостаточно для обеспечения жителей, в дело вступает водород. С помощью топливного элемента производится электроэнергия и тепло. Потребность в использовании водорода при данных параметрах автономного дома и конфигурации инженерных систем может возникать всего лишь в течение 20-30 дней в году, главным образом в январе.

НАЙДЕН ДЕШЕВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ СОЛНЦА

Квартиры сдаются с полной отделкой, меблировкой и оснащены самой современной энергоэффективной техникой и светодиодным освещением. Жители дома не платят за свет и тепло, если остаются в рамках установленного «бюджета», который в среднем составляет 2200 кВт*ч в год. В каждой квартире установлен монитор, показывающий, сколько энергии потребляется.

источник: pv-magazine