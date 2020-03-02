Автономный экодом в форме снежинки «Пустынное прибежище»

Удивительный концепт экодома в форме снежинки был разработан специалистами архитектурного бюро Baharash Architecture для одного преуспевающего бизнесмена из Объединенных Арабских Эмиратов. «Пустынное прибежище» является полностью автономным сооружением, питающимся только за счет энергии солнца.

Это hi-tech жилище наделено множеством особенностей, которые стирают грани между обычным представлениями о доме и природе. Кто именно является заказчиком проекта, разработчиками не разглашается, однако, судя по размаху и роскоши концепта, можно предположить, что клиент входит, как минимум, в топ-10 Forbes.

«Пустынная снежинка» содержит все, что необходимо для комфортного проживания – полностью оборудованная кухня, гостиная, две спальни и две ванных комнаты. Просторная кухня включает в себя внутренний сад и большой обеденный стол на восемь персон. Огромные панорамные окна стирают барьеры между уютом жилых помещений и пустынными просторами, открывая изумительные виды дикой природы. В тоже время, нажатием одной кнопки эти окна могут сделать вашу комнату недосягаемой для посторонних глаз.

В дополнение ко всем прелестям уединенного роскошного жилища, пустынный экодом полностью дружественен к окружающей среде. Здание на 100% снабжается электричеством, производимым из энергии солнца, а его энергосистема подключена к нескольким батареям, в которых хранятся ее излишки.

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Уникальная «многокрыльная» концепция также имеет свои преимущества. Каждое ответвление служит одновременно приватным отсеком и предоставляет уникальные виды окружающих пейзажей. К тому-же такая форма облегчает постройку дома – каждое крыло представляет собой отдельный готовый модуль, который собирается на месте из бетонных панелей.