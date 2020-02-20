Автономный город — небоскреб будет производить больше электроэнергии, чем потреблять

К 2050 году в Англии построят автономный небоскреб, который будет производить больше электроэнергии, чем потреблять, а углекислый газ перерабатывать в кислород. Проект здания «It’s alive!» создала английская проектно-инженерная компания ARUP.

Благодаря солнечным панелям и ветреным электростанциям небоскреб будет производить больше энергии, чем потреблять. Благодаря специальной мембране углекислый газ, который будет производиться в здании, не выбрасывается в атмосферу, а перерабатываться в кислород.

Несколько этажей будут заняты животноводческими фермами и огородами. Специальная система будет регулировать энергообеспечение и коммуникации всего города — небоскреба.

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Внутри здания будет работать фуникулер, а пешеходные дорожки между двумя небоскребами будут располагаться не только на земле, но и на уровне тридцатого этажа. Переход с этажа на этаж станет равнозначен перемещению внутри города и будет давать более широкий спектр возможностей: из административного офиса можно попасть в парк.

«Небоскреб сможет прокормить и обогреть собственных жителей, и даже сам себя перестроить, — отмечают в компании. — составные части здания имеют различные степени прочности, устойчивая часть — это горизонтальные уровни и несущая их конструкция».

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Стены небоскреба рассчитаны на эксплуатацию лишь в течение 20-30 лет. Затем их можно обновить или поменять. Заниматься этим будут роботы, которые тоже являются частью здания.

источник: foresight.arup