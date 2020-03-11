Автономный дом на воде поможет уплыть от серых будней и восстановить силы (видео)

Люди подчиняются сумасшедшему ритму современной жизни, и порой ради сохранения душевного равновесия просто необходимо спрятаться куда-нибудь. Что в этом случае может быть лучше плавучего дома, дрейфующего в океане?

Подобный проект под названием Punta Del Mar был создан двумя испанскими архитектурными дизайн-компаниями – KMZero Open Innovation Hub и Mano de Santo. По словам разработчиков, дом на воде спроектирован в виде павильона, с палубы которого было бы удобно любоваться морем, восхищаться им и учиться с ним общаться.

Подобное жилье могло бы стать отличной альтернативой стандартным туристическим домикам. Его можно брать в аренду на пристанях для яхт или на побережье возле отелей и использовать в качестве транспортного средства для побега из бетонных джунглей.

КОМФОРТНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ ДОМ LE KOROC НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ ОТ КОМПАНИИ DAIGNO

Общая площадь плавучего двухэтажного дома составляет 74 квадратных метра, что позволяет с комфортом разместить 1-2 гостей.

Первый этаж состоит из спальни с выходом на террасу и ванной комнаты. Создатели постарались сохранить доступ большого количества солнечного света в комнаты за счет полноразмерных зеркальных стен. При этом комфорт и приватность обеспечиваются особым типом облицовки – по всему периметру установлены вертикальные планки с зазорами.

ТРЕЙЛЕР-АМФИБИЯ SEALANDER — ГИБРИД КЕМПИНГОВОГО ТРЕЙЛЕРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОТОРНОЙ ЛОДКИ

На второй этаж можно попасть через лестничный проем внутри дома. Он служит местом отдыха для гостя – здесь можно полюбоваться окружающими красотами, лежа на шезлонге.

Дизайнеры называют свое творение «plug-and-play», что в буквальном смысле означает «установи и пользуйся», поскольку такие вещи, как освещение, микроклимат и встроенная акустическая система полностью управляется соответствующим приложением.