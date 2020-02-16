Автономный дом-капсула, сэкономит на коммуналке (видео)

Архитектурная студия из Братиславы Nice Architects разработала автономный дом-капсулу, который превратился в реальность. Ecocapsule — это микродом яйцевидной формы, который может легко уместиться на прицепе и станет хорошей альтернативой туристическим палаткам, его также можно разместить на крыше многоэтажки.

Комфортное пребывание в мини-домике становится возможным благодаря современным технологиям получения альтернативной энергии: небольшому ветряку (выходная мощность 750 Ватт) и солнечным панелям (выходная мощность 600 Ватт).

ИСПАНСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ СОЗДАЛИ МОДУЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ ЭКОТУРИСТОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ

Внутри капсулы также установлена батарея емкостью 9744 Вт/ч. Этого вполне хватит, чтобы зарядить все необходимые в быту приспособления или даже электромобиль, который может вести за собой капсулу.

Дождевая вода, в свою очередь, очищается, попадая в особые мембранные фильтры, а после этого она стекает в резервуары, расположенные под жилой конструкцией.

Внутренняя часть стен обшита высокоэффективным термоизоляционным материалом, что способствует снижению потребления энергии и при этом сохраняет комфортную температуру в помещении.

КУПОЛЬНЫЙ ДОМ ОБХОДИТСЯ НА 35% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЫЧНО ДОМА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ НА 65%

Площадь мини-дома составляет 8 кв. метров. Интерьер продуман таким образом, что там вполне могут уместиться 2 взрослых человека: складные кровать и стол, место для приготовления пищи, санузел и даже камин.