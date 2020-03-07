Автономная LED-лампа с батареей, работает на воде до 25-ти часов без питания

Представлена инновационная энергосберегающая лампочка, которая загорается, если положить её цоколь в стакан с водой.

По словам её создателя, д-ра Нобля Инасу, высокоэффективная лампа Flamber (потребляемая мощность 9 Вт), сделана из 18-ти LED-светодиодов со световым потоком в 900 Люмен и продается по цене в $16 за штуку.

Как заявляет производитель, примечательной особенностью этой универсальной лампы также является возможность автономной работы до 25-ти часов без питания. Это обеспечивается встроенной литий-ионной батареей на 2000 мА.

Дополнительным ее достоинством является инновационное решение, позволяющее зажигать LED-лампу от контакта с влагой, которое может изменить принцип освещения домов в Африке, в сельских местностях Индии и других регионах с отсутствием централизованных сетей, а также усовершенствует работу по оказанию помощи в зонах бедствий.

«Это может быть удивительно удобным для тех, кто работает в экстремальных условиях, зачастую без электричества», — добавил д-р Инасу, некогда обучавшийся в Лондоне специалист по внутренней медицине, который возглавляет отдел исследования и разработки в Britelite, создателей ультраэффективной LED лампочки.

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«Нам кажется, что мы первые, кто придумал подобное аварийное освещение такого масштаба. Самое лучшее в данном подходе то, что эта лампочка может также служить для освещения кемпинга, выступать в роли инвертора и, конечно же, быть стандартной LED лампочкой для домов», — говорит д-р Инасу из Кералы, Индия, который родился и вырос в ОАЭ.

«Если обратить внимание на затраты по установке, то они составляют чуть более $1 в год. В свою очередь, затраты на электроэнергию ещё меньше – они уменьшаются практически до десятой части того, что связано с обычным освещением. За ту же цену показатель стоимости и 1 Вт потребляемой энергии гораздо меньше, чем у большинства конкурентов на рынке», — отмечает создатель продукта.

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По его словам, Flamber, которая, по-видимому, получила своё название от сочетания слов flame (пламя) и amber (янтарь), является наиболее рентабельной в долгосрочной перспективе.

«Flamber горит действительно долго, что символично, так как наши лампочки гарантированно прослужат до 12-ти лет, — добавляет Инасу. — Наша светодиодная лампочка заряжается полностью за три часа, после чего может предоставить от трех до четырех ночей непрерывного света. В Индии и других странах, где перебои с подачей электроэнергии стандартное явление, это может быть просто большим достижением».