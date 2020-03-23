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Автономная канализация отличное решение для частного дома

23.03.2020
Автономная канализация

В процессе эксплуатации жилого дома семьёй в составе 4-5 человек ежедневно образуется около 1200 литров сточных вод, которые состоят из продуктов жизнедеятельности человека, моющих средств, остатков пищи и пр. В течение года этот объём составляет полмиллиона литров стоков, что по размерам соответствует 50-метровом бассейну на 3 дорожки.

Без специальной биологической очистки эти сточные воды быстро деградируют и представляют из себя высокотоксичную массу с полным набором патогенных микроорганизмов, которые представляют угрозу здоровью человека.

Автономная канализация

В связи с тем, что вопросам очистки сточных вод в Украине не уделяется должного внимания, поверхностные грунтовые воды во всех населенных пунктах на глубине до 20 м являются опасными для жизни с содержанием нитратов, превышающим в 10-30 раз нормативные значения.

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Автономная канализация для частного дома AQUATEC является лучшим решением существующей проблемы. Запатентованная в Германии технология биологической очистки сточных вод VFL позволяет снизить уровень загрязненности стоков на 99%, а также удалить азот- и фосфор-содержащие загрязнители, присутствующие в моющих средствах

Ваша личная гигиена и экология участка, на котором расположен дом — главный залог здоровья вашей семьи и детей!

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