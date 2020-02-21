Автономная канализация для дома своими руками

Устроить автономную канализацию для дома вполне по силам человеку, имеющему свободное время и навыки строительных работ. Септик, построенный своими руками, зачастую лучше конструкций, делаемых на заказ, поскольку и заказчик, и исполнитель выступают в одном лице.

Название этих сооружений для очистки бытовых сточных вод происходит от греческого слова septikos — гнилостный. По сути это подземные отстойники, состоящие из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Септики не используют самостоятельно, а сочетают с доочисткой, происходящей в почве. Поэтому разговоры, будто септик даёт недостаточную очистку, неправомерны.

Устройство септика

Для постройки септика в распоряжении застройщика не так много материалов. Обычно строят бетонные конструкции. Примером может служить однокамерный септик из железобетонных колец, установленных на плиту днища. Сверху септик закрыт чугунным люком, а рабочая часть дополнительно накрыта деревянной утеплённой крышкой. Вентиляционная труба возвышается над уровнем земли на 0,7 м. Она позволяет вентилировать не только септик, но и подводящую трубу вместе с внутридомовым канализационным стояком, если он в доме есть и выведен за кровлю. При устройстве невентилируемого стояка весьма вероятно наличие запаха в доме.

Подводящую трубу устанавливают на 50 мм выше отводящей. Обе трубы — диаметром 100 мм. На их концах монтируют пластиковые или чугунные канализационные тройники. На подводящей трубе тройник направляет поток сливаемых вод вниз для более эффективного осаждения взвешенных частиц и препятствует их попаданию напрямую в отводящую трубу. Тройник же на отводящей трубе препятствует попаданию в сток частиц плавающей корки. Оба тройника должны быть установлены так, чтобы имелась возможность их прочистки. Глубину септика задают такой, чтобы между донным осадком и плавающей коркой был слой воды не менее 1,0 м. В нём перемешивается содержимое септика, благодаря чему вновь поступившая сточная вода эффективно заражается гнилостными бактериями. Поэтому минимальную глубину септика от отводящей трубы берут равной 1,2 м.

Септик из бетонных колец

Для обычного дома, как уже говорилось, достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное пребывание в нём стоков. Проектировщики при расчёте объёма септика обычно принимают, что один постоянно проживающий в доме человек потребляет 200 л воды в сутки. Соответственно, стоков от него получается столько же.

Допустим, в доме постоянно проживают 5 человек. Тогда рабочий объём септика на трёхсуточное пребывание стоков будет иметь объём 3м. Если собирать септик из стандартных железобетонных колец, то понадобится три кольца 0 1,5 м и высотой 0,9 м (с учётом так называемого мёртвого объёма, расположенного выше отводящей трубы). Потребуются также плита перекрытия и чугунный люк. Плиту основания можно отлить на месте, а кольца горловины понадобятся в случае большой глубины септика. Для вентиляции нужен кусок асбестоцементной трубы.

Если трудно достать или тяжело работать с кольцами 0 1,5 м, вес которых больше 1 т, можно взять кольца меньшего диаметра, а чтобы септик не оказался слишком глубоким, сделать две ёмкости, соединив их последовательно. Получится двухкамерный септик. Однако при устройстве загнивателей большого объёма двухкамерный септик всё же логичнее делать из колец 0 1,5-2 м или из кирпича. Изнутри рабочую часть септика целесообразно гидроизолировать (двумя слоями горячего битума по грунтовке из раствора битума в бензине) или покрыть проникающими гидрофобизирующими составами. Готовый септик можно дополнительно изолировать снаружи рулонной битумной гидроизоляцией. При применении бетона внутренние поверхности септиков стоит обложить кирпичом или керамической плиткой.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Для строительства септиков наиболее пригоден клинкерный кирпич, но он дорог. Кроме железобетона, бутового камня и кирпича септики делают из металла и различных пластиков. За рубежом популярны чугунные септики различных модификаций. На рынке представлено также большое количество пластиковых ёмкостей, которые можно использовать для изготовления септиков. В двухкамерном кирпичном септике две секции соединены воздушным (выше уровня воды в септике) и переливным (на высоте 1/3 глубины) отверстиями. (В септике из ж/б-колец секции соединяют воздушной и переливной трубами.) Удлиняющие чугунные патрубки, улучшающие работу тройников, крепят к стене септика хомутами. Смотровые горловины обеих ёмкостей закрывают сверху чугунными люками. Если они расположены вне проездов, применяют лёгкие люки. При устройстве септиков под проезжей частью следует применять тяжёлые люки. Очищать стоки двухкамерный септик будет точно так же, как однокамерный такого же объёма. То же касается и самодельного септика, который будет работать не хуже, чем готовый покупной, хотя обойдётся ощутимо дешевле.

Препараты для запуска септика

Эксперты предостерегают индивидуальных застройщиков от использования различных патентованных препаратов для ускорения запуска септика. Они хороши для разового применения. Их широко используют для ликвидации разливов нефти или фекалий: отработали задачу — и погибли. Если же использовать искусственно выращенные культуры бактерий для «ускорения» септика, то их придётся применять постоянно (как правило, они подавляют рост естественных бактерий). А зачем? Септик и так работает на тех бактериях, которые занесены с затравкой или попадают в него вместе со сточными водами.

Очистка

На практике сигналом для необходимости очистки осадка может служить его уровень. Когда граница между стоком и слоем осадка в септике приближается к нижнему обрезу тройника отводящей трубы на 200-250 мм, пора озадачиваться выгрузкой, поскольку дальнейшее накопление приведёт к повышенному выносу взвешенных веществ в фильтрующее сооружение. Пока соберётесь вызвать илосос, граница осадка как раз и подберётся к минимально допустимому расстоянию до отверстия — 100 мм. Проверить положение этой границы очень просто. Достаточно открыть смотровой люк и вертикально опустить в септик деревянную рейку. При извлечении рейки из септика на ней весьма отчётливо будет видна граница между стоком и осадком. Часто, особенно при периодическом использовании септика, время между выгрузками ила может растянуться от года до 2-3 лет и более.

При выгрузке следует оставлять в септике часть осадка, чтобы процесс гниения не нарушался. Если его удалить полностью, то получится, условно говоря, новый септик, который будет долго выходить на нормальный режим работы. Различные источники рекомендуют оставлять от 10-15 до 30% осадка. Перед выгрузкой осадка септик выключают из работы, извлекают верхнюю корку вилами или сетчатыми черпаками и откачивают осадок ассенизационной машиной или диафрагменным насосом.

УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ЧАСТНОМ ДОМЕ (ВИДЕО)

Пользователь очистных сооружений должен периодически контролировать качество выходящей из септика воды по запаху и прозрачности. Делают это на глаз: вода должна быть грязно-бурого цвета, прозрачной и не пахнуть. Особо подчеркну: не вообще не пахнуть, а только в момент выхода из септика. Если такую воду налить в банку и выдержать в ней 2-3 дня, то появятся осадок и характерный неприятный запах за счёт разложения растворённой в стоке органики.

Надёжная эксплуатация систем почвенной фильтрации возможна, если сооружения предварительной очистки обеспечивают надлежащее качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточной воде после септиков не должна превышать 100 мг/л. Полезно пару раз в начале эксплуатации отобрать пробы воды по этому показателю. Стоит недорого, а уверенности в правильной работе сооружений прибавляет.

источник: odoms