Автономная камера видеонаблюдения Soliom Bird S60 работает от солнечных батарей (видео)

Уличная камера видеонаблюдения Soliom Bird S60 получила свое название неслучайно: благодаря двум солнечным панелям, расположенным по бокам модели и напоминающим крылья, она действительно похожа на птичку. Именно благодаря панелям, питающим встроенный аккумулятор на 4000 мА‧ч, устройство может работать автономно.

Широкоугольный объектив камеры обеспечивает угол обзора в 160°. Встроенный в Soliom Bird S60 микропроцессор позволяет снимать четкое и стабильное видео с разрешением 1080P Full HD, а технология ночного видения дает возможность получать качественную картинку не только днем, но и в темное время суток.

С помощью специально разработанного приложения Soliom Mobile можно не только управлять всеми функциями устройства, но и в реальном времени просматривать на экране смартфона или компьютера отснятое видео, даже находясь за тысячи километров от дома.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ФОРМЕ ЛАМПОЧКИ CО СТАНДАРТНЫМ ПАТРОНОМ

В случае если пасмурная погода затянулась, владельцу поступит уведомление о низком заряде аккумулятора камеры, и необходимо будет подключить ее к электросети через входящий в комплект адаптер.

Установленный в камере Smart-датчик позволяет ей обнаруживать движение и немедленно отправлять уведомление на устройства iOS или Android. А благодаря наличию в Soliom Bird S60 встроенного микрофона и динамика пользователь может разговаривать с человеком, проникшим на территорию.

Камера способна записывать все снимаемое видео на карту памяти Micro SD, а также отправлять его в облачное хранилище. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают ей абсолютную водо- и пыленепроницаемость.

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ С ГРОМКОЙ СИРЕНОЙ И ДИНАМИКАМИ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ГРАБИТЕЛЕЙ

Модель имеет компактные размеры (17,3 × 18,5 × 10,1 см) и небольшой вес (281 г). Она быстро и легко настраивается, крепится практически к любому основанию с помощью трех входящих в комплект винтов и приспособлена для работы при температуре воздуха от –20 до +60°С.

источник: soliom