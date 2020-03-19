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Автономная камера видеонаблюдения Soliom Bird S60 работает от солнечных батарей (видео)

19.03.2020
Автономная камера видеонаблюдения Soliom Bird S60 работает от солнечных батарей

Уличная камера видеонаблюдения Soliom Bird S60 получила свое название неслучайно: благодаря двум солнечным панелям, расположенным по бокам модели и напоминающим крылья, она действительно похожа на птичку. Именно благодаря панелям, питающим встроенный аккумулятор на 4000 мА‧ч, устройство может работать автономно.

Широкоугольный объектив камеры обеспечивает угол обзора в 160°. Встроенный в Soliom Bird S60 микропроцессор позволяет снимать четкое и стабильное видео с разрешением 1080P Full HD, а технология ночного видения дает возможность получать качественную картинку не только днем, но и в темное время суток.

Автономная камера видеонаблюдения Soliom Bird S60 работает от солнечных батарей

С помощью специально разработанного приложения Soliom Mobile можно не только управлять всеми функциями устройства, но и в реальном времени просматривать на экране смартфона или компьютера отснятое видео, даже находясь за тысячи километров от дома.

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В случае если пасмурная погода затянулась, владельцу поступит уведомление о низком заряде аккумулятора камеры, и необходимо будет подключить ее к электросети через входящий в комплект адаптер.

Установленный в камере Smart-датчик позволяет ей обнаруживать движение и немедленно отправлять уведомление на устройства iOS или Android. А благодаря наличию в Soliom Bird S60 встроенного микрофона и динамика пользователь может разговаривать с человеком, проникшим на территорию.

Камера способна записывать все снимаемое видео на карту памяти Micro SD, а также отправлять его в облачное хранилище. Корпус изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают ей абсолютную водо- и пыленепроницаемость.

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Модель имеет компактные размеры (17,3 × 18,5 × 10,1 см) и небольшой вес (281 г). Она быстро и легко настраивается, крепится практически к любому основанию с помощью трех входящих в комплект винтов и приспособлена для работы при температуре воздуха от –20 до +60°С.

источник: soliom

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