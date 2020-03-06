Автономная система Water Seer получает воду из воздуха (видео)

Устройство Water Seer, которое использует метод обычной конденсации для получения питьевой воды из атмосферы, может обеспечить до 11 литров чистой воды без привлечения внешнего источника питания, выбросов парниковых газов или неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Более того, это инновационное устройство может работать десятилетиями, обеспечивая поколения людей «жидким золотом» в тех районах мира, где суровый климат или отсутствие инфраструктуры создают проблемы для доступа к чистой питьевой воде.

Water Seer питается энергией от простой ветряной турбины и может стать первым шагом на пути к экологичному и надежному решению проблемы нехватки воды во всем мире.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА WATLY — ОЧИЩАЕТ ВОДУ И ВЫРАБАТЫВАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

В разработке системы принимали участие VICI-Labs, Калифорнийский университет в Беркли и Корпус мира.

Устройство уходит вглубь земли на шесть или более футов, над землей закреплена вертикальная ветряная турбина, которая приводит в движение лопасти внутреннего вентилятора, направляющего воздух в подземную камеру.

Поскольку подземная камера Water Seer охлаждается окружающей землей, вода конденсируется в резервуаре, представляющем собой своего рода искусственный колодец, из которого люди могут получать чистую безопасную питьевую воду круглосуточно.

АКВАПАНЕЛИ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ВЫРАБАТЫВАЮТ ВОДУ ИЗ ВОЗДУХА

Одно устройство Water Seer может собрать до 11 литров чистой воды каждый день без внешнего источника питания, а несколько устройств могут обеспечить достаточное количество воды для жителей деревни.