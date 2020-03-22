Автомобилист придумал способ защиты машины от принудительной эвакуации (видео)

Автомобилисты, которые не желают, чтобы их машину эвакуировали, изобретают различные способы защиты своего автомобиля. Чаще всего такие автолюбители не задумываются, чтобы машину не эвакуировали, достаточно соблюдать закон.

Эвакуатор – бич современных мегаполисов. В большинстве случаев машину все равно эвакуируют. Чаще всего автомобиль загружают и увозят за 5 минут. Некоторые автомобилисты ставят специальные сигнализации, однако они оказываются откровенно бесполезными в большинстве ситуаций.

Автомобилист — изобретатель придумал оригинальный способ защиты автомобиля от эвакуации. Дело в том, что поднимать авто за три колеса – запрещено. Поэтому он решил крепить на парковке к одному из колес огромную пластину, которая бы полностью закрывало места зацепа.

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Это далеко не первый способ защиты от эвакуаторов. В сети стали активно обсуждать «новый» метод обхода эвакуации. Водители предложили соединять машины велосипедными замками и снимать номера. По закону нельзя эвакуировать транспортное средство, если ему может быть нанесен ущерб.