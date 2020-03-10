Главная НовостиТехника Автомобили Toyota Mirai и Hyundai Nexo испытали новое топливо на водороде из аммиака

Автомобили Toyota Mirai и Hyundai Nexo испытали новое топливо на водороде из аммиака

10.03.2020
Автомобили Toyota Mirai и Hyundai Nexo испытали новое топливо на водороде из аммиака

Технология позволит воспользоваться всеми преимуществами водородных авто без их недостатков. Аммиак — дешевый и безопасный способ хранить такую взрывоопасную энергию. И теперь появился простой способ восстанавливать водород из азотного соединения.

Организовало тесты двух автомобилей Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO). Команда инженеров CSIRO разработала металлическую мембрану, отделяющую водород от аммиака и, в то же время, блокирующую доступ других газов. Это обеспечивает ь высокую чистоту топлива. По сути, это механизм, обратный так называемому процессу Габера, который превращает водород в аммиак.

Автомобили Toyota Mirai и Hyundai Nexo испытали новое топливо на водороде из аммиака

Австралийский аппарат берет азот из воздуха и превращает его в аммиак, который затем отправляют на заправочную станцию. Уже там из него с помощью металлической мембраны выделяют водород в ходе низкоэнергетического процесса.

TOYOTA ВЫПУСТИЛА ПЕРВЫЙ В МИРЕ АВТОМОБИЛЬ С ВОДОРОДНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Такая технология обладает огромным потенциалом для экспорта, поскольку аммиак хранит почти в два раза больше энергии, чем жидкий водород, при этом его гораздо проще и безопаснее транспортировать.

Водород, полученный таким образом, впервые залили в топливные элементы автомобилей. Специалисты CSIRO выбрали для этих целей Toyota Mirai и Hyundai Nexo, поскольку обе компании явно не жалеют средств и времени на развитие водородного транспорта.

PANASONIC РАЗРАБОТАЛ СОЛНЕЧНУЮ КРЫШУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ TOYOTA ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОБЕГА

В CSIRO надеются заинтересовать технологией страны Юго-Восточной Азии — самый перспективный рынок для автомобилей на топливных элементах.

Toyota заявила, что твердо намерена продолжать развивать этот вид транспорта и удвоит инвестиции в производство автомобилей на водородных топливных элементах, а также перезапустит водородный седан Mirai. Новая версия появится к 2020 году.

, , , , , ,
Какие перспективы у водородных автомобилей. Чем водородные авто лучше электромобилей?
Техника

Какие перспективы у водородных автомобилей. Чем водородные авто лучше электромобилей?
Перспективы автомобилей на водородных элементах
Техника

Перспективы автомобилей на водородных элементах
Найден дешевый способ получения водорода из воды
Технологии

Найден дешевый способ получения водорода из воды
Toyota создала генератор на водородном топливе
Технологии

Toyota создала генератор на водородном топливе для обеспечения зданий электричеством
Энергетику будущего будут формировать энегоэффективные здания, водород и умные энергосети
Технологии

Энергетику будущего будут формировать энегоэффективные здания, водород и умные энергосети
Водородный автомобиль Rasa, запас хода 482 км — расход 1,5 кг водорода
Техника

Водородный автомобиль Rasa, запас хода 482 км — расход 1,5 кг водорода