Автомобили Toyota Mirai и Hyundai Nexo испытали новое топливо на водороде из аммиака

Технология позволит воспользоваться всеми преимуществами водородных авто без их недостатков. Аммиак — дешевый и безопасный способ хранить такую взрывоопасную энергию. И теперь появился простой способ восстанавливать водород из азотного соединения.

Организовало тесты двух автомобилей Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO). Команда инженеров CSIRO разработала металлическую мембрану, отделяющую водород от аммиака и, в то же время, блокирующую доступ других газов. Это обеспечивает ь высокую чистоту топлива. По сути, это механизм, обратный так называемому процессу Габера, который превращает водород в аммиак.

Австралийский аппарат берет азот из воздуха и превращает его в аммиак, который затем отправляют на заправочную станцию. Уже там из него с помощью металлической мембраны выделяют водород в ходе низкоэнергетического процесса.

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Такая технология обладает огромным потенциалом для экспорта, поскольку аммиак хранит почти в два раза больше энергии, чем жидкий водород, при этом его гораздо проще и безопаснее транспортировать.

Водород, полученный таким образом, впервые залили в топливные элементы автомобилей. Специалисты CSIRO выбрали для этих целей Toyota Mirai и Hyundai Nexo, поскольку обе компании явно не жалеют средств и времени на развитие водородного транспорта.

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В CSIRO надеются заинтересовать технологией страны Юго-Восточной Азии — самый перспективный рынок для автомобилей на топливных элементах.

Toyota заявила, что твердо намерена продолжать развивать этот вид транспорта и удвоит инвестиции в производство автомобилей на водородных топливных элементах, а также перезапустит водородный седан Mirai. Новая версия появится к 2020 году.