Автоматические ворота — классификация, плюсы и минусы

Рынок насыщен предложениями по производству и установке автоматических ворот, рассмотрим их виды и особенности.

Автоматические ворота подразделяются на устанавливаемые в местах въезда на участок, и те, которые ставят в гаражах. В свою очередь ворота на въезде подразделяются на распашные и откатные. Среди гаражных ворот выбор несколько богаче: они могут быть распашными, складными секционными, подъёмно-поворотными и роллетными.

Распашные ворота — наиболее популярный вид ворот, устанавливаемых на подъезде к дому. Они отличаются довольно простой и дешёвой по сравнению с откатными воротами конструкцией, но требуют наличия свободного пространства для открывания. Следовательно, ограничивается угол въезда и выезда транспорта. Каркас таких ворот изготавливают из жёсткого металлического профиля, а сверху обшивают металлическими или деревянными панелями. Естественно, такая конструкция создаёт большую нагрузку на столбы и петли, а значит, рано или поздно, если их не обслуживать, ворота провиснут. Это может привести к поломке автоматического привода.

Откатные ворота — имеют более ёмкую конструкцию. Когда-то они были атрибутом богатых домов, но в последнее время стали по карману и среднему классу. Откатные ворота обеспечивают значительную экономию места. Вместе с тем автоматики в этих воротах больше, а любая техника, как известно, требует ухода и в случае необходимости — ремонта. Хотя производители обещают большую надёжность по сравнению с распашными воротами, их обслуживание тоже необходимо проводить ежегодно.

Выбор гаражных ворот куда богаче, что обусловлено наличием не двух, а трёх плоскостей для крепления. Распашные гаражные ворота работают по тому же принципу, что и распашные ворота при въезде на участок. Подъёмно-поворотные ворота основаны на поднятии цельного полотна вверх, к потолку гаража. Они просты в монтаже, но автоматика для таких ворот составляет до 70 % от их стоимости. Кроме того, при их оборудовании важно точное соответствие размера ворот проёму. Роллетные ворота состоят из ряда сегментов (ламелей), и, по сути, являются такими же рольставнями, какие вы можете увидеть на витринах магазинов и окнах офисов. Секционные ворота тоже поднимаются вверх, но уже по специальным направляющим. По отзывам потребителей, эти ворота наиболее долговечны и неприхотливы.

Манипуляторы для автоматических ворот

Принцип действия манипуляторов для автоматических ворот схож с механизмом работы пультов дистанционного управления. Сами по себе они обладают компактными размерами и могут находиться в обычной связке ключей. Автоматические ворота тем и отличаются от обычных, что хозяину дома не приходится выходить из машины и собственноручно распахивать ворота, а затем закрывать их.

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Приспособления для автоматического открывания ворот служат неотъемлемой частью любого автоматического воротного механизма. Изначально в комплекте идёт только одно такое устройство. Круг пользователей можно расширять, привязывая новые манипуляторы к автоматическому устройству при помощи системы программирования. В приёмнике привода изначально прописан один манипулятор, но при желании можно добавлять новые устройства. В случае утери можно удалить потерянное устройство и привязать новое (в некоторых системах оно удаляется автоматически после записи нового). Количество записываемых устройств может быть до 130. Некоторые ворота оснащают возможностью дистанционного управления через систему «умный дом» из любой точки мира. Для гаражных ворот можно задавать время их открытого состояния.

Безопасность

Следует помнить, что прогресс не стоит на месте, и злоумышленники вооружаются специальными техническими средствами для взлома разных видов ворот. При помощи специальных пеленгаторов они могут перехватить сигнал, идущий с пульта. Подобным образом взламывают автоматические ворота.

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Чтобы избежать этого, автоматику можно оснастить специальной сигнализацией. Механизм сигнализации — типовой для охранных устройств, устанавливаемых на дачах, в гаражах и иных сооружениях. Соответствующие услуги предоставляет довольно большое количество фирм, они же устанавливают оборудование. От вас потребуется только абонентская плата — не самая большая потеря по сравнению с возможным ущербом от взломщиков. Не экономьте на безопасности!

источник: odoms