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Автоматическая система обогрева кровли — надежная защита от наледей и снежного покрова

21.04.2020
Автоматическая система обогрева кровли - надежная защита от наледей и снежного покрова

Современная автоматическая система обогрева кровли и водостоков обеспечивает надежную защиту от проявления наледей и снежного покрова.

Массивные сосульки и тяжелые пласты снега на крышах домов в зимний период весьма опасны. Во многих регионах оттепель случается не только весной, но и на протяжении зимы. Результат – огромные сосульки на свесах крыши, которые представляют серьезную опасность здоровью и жизни людей, а также целостности транспортных средств. Обледенение также повреждает и водоотводные желоба, поскольку лед обладает довольно большой массой.

Наледь на крышах увеличивает нагрузку на конструкцию крыши, сокращая срок ее службы, а также разрушает кровельные покрытия и портит фасад. Многие люди пренебрегают работами по антиобледенению крыши, считают, что это лишние траты по электроэнергии, а также на создание самой системы. Но все же использование данной системы позволяет избавиться от систематической наледи, которая наносит вред строению, нарушая ее гидроизоляцию.

Функции и режимы системы антиобледенения

Главная функция в автоматической системе обогрева кровли и водостоков заключается в не растапливании образовавшейся наледи, а недопущение ее образования. Основу системы составляет нагревательный кабель. Он укладывается в тех местах, где нарастает наледь.

Управление системой антиобледенения может осуществляться в ручную или в автоматическом режиме. Ручное управление не настолько удобно, как автоматическое. Здесь даже дело не в удобстве, а в том насколько правильно используется подогрев.

Автоматическая система обогрева кровли - надежная защита от наледей и снежного покрова

Система антиобледенения не должна растапливать глыбы льда, ее предназначение заключается в недопущении образования наледи. А это означает, что такая система должна быть своевременно включена. Если пропустить момент перехода нулевого температурного рубежа, то снег на крыше начнет таять, а ночью образуются большие сосульки. Они , конечно, растопятся от работы нагревательного кабеля, но расход электроэнергии при этом будет очень ощутимым. Да и крыша может повредиться от тяжелых сосулек.

Как работает автоматическая система обогрева кровли

Основной элемент работы автоматической системы обогрева кровли, это секционный контур, созданный на основе греющего кабеля, который фиксируется к основанию при помощи надежных крепежных элементов.

Включение и управление электрическими нагревателями обеспечивается за счет температурных и влажностных датчиков, коммутирующих и защитных устройств.

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Активация системы осуществляется в ручном и автоматическом режиме с возможностью синхронизации с установленной метеостанцией. Обогрев включается только в условиях низкой влажности, что свидетельствует о появлении наледи. И наоборот, когда датчик погружается в жидкую среду, кабель прекращает греть. Именно такая технология обеспечивает эффективную работу, без пустых циклов.

Автоматическая система обогрева кровли. Основные функциональные элементы

Распределительный узел может включать в себя следующие элементы:

— Силовой кабель – предназначен для соединения нагревателя с электросетью.
— Сигнальный кабель – предназначен для взаимосвязи температурных и влажностных сигнальных датчиков с терморегулятором.
— Муфта соединения – создает герметичную систему электрообогрева.
— Коробки монтажные.
— Нагревательный кабель – это мягкий греющий кабель, состоящий из токопроводящей жилы, помещенной в диэлектрическую среду. Для подключения кабеля используются соединительные муфты и заглушки.

Метеостанция – это набор датчиков для измерения температуры и влажности. Есть модели, где предусмотрены датчики для замера уровня снеготаяния и количества осадков.

Датчики обеспечивают своевременный сбор данных для автоматической системы обогрева. Их устанавливают в основных элементах водосточной системы – воронках, желобах, сливах и трубах. А так же на кровельных скатах.

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Логический контроллер – предназначен для автоматизированного управления системой подогрева. ПЛК используется для контроля над процессом снеготаяния, измерения уровня осадков и температуры окружающего воздуха. На основании полученных данных контроллер вносит необходимые изменения и выбирает нужный режим работы.

Щит автоматического управления— данное оборудование предусмотрено для контроля над безопасной работой всех элементов системы.

Автоматическая система обогрева кровли - надежная защита от наледей и снежного покрова

В качестве наружных нагревательных элементов в автоматических системах обогрева применяются резистивные или саморегулирующиеся кабели. Эти кабели должны быть атмосфероустойчивыми, защищенными от УФ излучения, иметь надежную электроизоляцию и обладать достаточной механической прочностью.

Нагревательные кабели резистивного типа состоят из тепловыделяющей металлической жилы с защитной оплеткой, заключенной во внешнюю оболочку. Они имеют одинаковое сопротивление и мощность на всей своей протяженности. Резистивные кабели бывают одно- и двухжильными. Последние, дают возможность двухстороннего подключения, которое облегчает монтаж и упрощает схему.

У резистивных кабелей имеется два основных преимущества: относительная дешевизна и высокое удельное тепловыделение. Кроме того, такой кабель можно укладывать несколькими нитками, а также изгибать под малым радиусом.

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Саморегулирующий кабель это полимерный полупроводник с углеродным наполнителем. Свойство такого кабеля – способность приспосабливаться к внешним температурным условиям, выделяя меньше или больше тепла в зависимости от состояния окружающей среды. Причем интенсивность тепловыделения может изменяться на любом участке кабеля и по всей его длине.

Такие нагреватели дают возможность собрать систему антиобледенения с меньшим количеством питающих проводов. Их саморегулировка приводит к рациональному расходу электроэнергии. Основной и единственный недостаток данного нагревателя — высокая стоимость, хотя это компенсируется длительным сроком службы и эффективной работой.

источник: ap-n

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