Автогигант Audi представил смеситель для мытья и дезинфекции рук в виде колеса

Водопроводный кран — вещь вполне тривиальная, он есть в каждом доме, и не один. Но сегодня все чаще в ванных комнатах или на кухне можно встретить особые экземпляры смесителей. И это неудивительно, ведь дизайнеры всего мира трудятся не только над техническими характеристиками, но и над внешним видом устройств, создавая все более неординарные модели.

Проявить себя в этой сфере решил и автомобильный концерн Audi. Специалисты автогиганта совместно с дизайнером Fraser Leid представили уникальный концепт крана, в котором довольно сложно признать объект водопроводной арматуры. В основе этого произведения промышленного дизайна под названием Hudōr, естественно, знаменитые кольца Audi, являющиеся эмблемой марки.

Главная часть корпуса смесителя выполнена в виде широкого полого кольца с форсунками, расположенными на внутренней поверхности. Сбоку оно напоминает диск автомобильного колеса. Температуру воды устанавливают заранее с помощью регулятора на передней части крана. В конструкции смесителя уже заложен сменный дозатор с жидким мылом — он находится в основании модели, закрепляемом на стене.

Концепт имеет сенсорное управление — нужно лишь поднести руку к светящемуся красным цветом датчику. Как только пойдет вода, свет датчика сменится на зеленый и будет гореть, пока пользователь не закончит процесс мытья.

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Все детали смесителя изготовлены из углеродных композитных материалов. Колесо с форсунками сделано из закаленного стекла, в которое помещены два алюминиевых кольца: из одного поступает вода, а другое испускает особый свет, оказывающий дезинфицирующее действие.