Австрийская компания начала производить автономные катамараны на солнечных батареях

Австрийская компания Silent Yachts выпустила новый катамаран на солнечных батареях Silent 60. Новая модель имеет больше солнечных панелей, будет длиннее, шире и у нее будет большее водоизмещение.

Новый катамаран оснащен 42 солнечными панелями мощностью 17 кВт. Предыдущая модель Silent 55 имела 30 панелей (10,8 кВт / пик). Silent 60, как считают разработчики, имеет «неограниченную дальность», используя электрическую силовую установку и солнечные панели. В сутки судно способно пройти с их помощью до 100 морских миль (185 км). Расходы на топливо при этом отсутствуют, но при необходимости катамаран сможет использовать обычные двигатели.

В новой модели выросла длина ватерлинии, переработана схема освещения и увеличилась площадь остекления. Высота потолков стала больше во всех помещениях судна, а в салоне она достигает 230 см. Silent 60 имеет габаритную длину — 17.99 м, общую ширину — 8.99 м, осадку -0.93 м, водоизмещение (пустое) -25 тонн, запас воды — 1.000 л , запас топлива — 1600 л, электродвигатель — до 2 x 250 кВт, емкость батарей — 210 кВт-ч, сертификация по CE: A.

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Катамаран способен развивать крейсерскую скорость — 6-8 узлов (11-15 км / ч) и максимальную скорость: 20 узлов (37 км / ч).

Стоимость Silent 60 составляет 1 970 000 евро, при этом оснащение можно доработать и расширить.

«Еще до официальной премьеры мы получили заказ на строительство шести судов, — говорит основатель и глава Silent Yachts Михаэль Келер. — разработкой компоновки и внешности занималась Albatross Marine Design».

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Первый катамаран будет спущен на воду в этом году.

источник: jcnews