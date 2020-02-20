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Австрийская компания начала производить автономные катамараны на солнечных батареях

20.02.2020
автономные катамараны на солнечных батареях Silent 60

Австрийская компания Silent Yachts выпустила новый катамаран на солнечных батареях Silent 60. Новая модель имеет больше солнечных панелей, будет длиннее, шире и у нее будет большее водоизмещение.

Новый катамаран оснащен 42 солнечными панелями мощностью 17 кВт. Предыдущая модель Silent 55 имела 30 панелей (10,8 кВт / пик). Silent 60, как считают разработчики, имеет «неограниченную дальность», используя электрическую силовую установку и солнечные панели. В сутки судно способно пройти с их помощью до 100 морских миль (185 км). Расходы на топливо при этом отсутствуют, но при необходимости катамаран сможет использовать обычные двигатели.

автономные катамараны на солнечных батареях Silent 60

В новой модели выросла длина ватерлинии, переработана схема освещения и увеличилась площадь остекления. Высота потолков стала больше во всех помещениях судна, а в салоне она достигает 230 см. Silent 60 имеет габаритную длину — 17.99 м, общую ширину — 8.99 м, осадку -0.93 м, водоизмещение (пустое) -25 тонн, запас воды — 1.000 л , запас топлива — 1600 л, электродвигатель — до 2 x 250 кВт, емкость батарей — 210 кВт-ч, сертификация по CE: A.

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Катамаран способен развивать крейсерскую скорость — 6-8 узлов (11-15 км / ч) и максимальную скорость: 20 узлов (37 км / ч).

автономные катамараны на солнечных батареях Silent 60

Стоимость Silent 60 составляет 1 970 000 евро, при этом оснащение можно доработать и расширить.

«Еще до официальной премьеры мы получили заказ на строительство шести судов, — говорит основатель и глава Silent Yachts Михаэль Келер. — разработкой компоновки и внешности занималась Albatross Marine Design».

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Первый катамаран будет спущен на воду в этом году.

источник: jcnews

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