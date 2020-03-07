Avionics создала оригинальный электромотоцикл в стиле ретро, 1930-х годов

Польская Avionics создала ограниченный выпуск электромотоцикла для MAD Gallery от MB & F, который был вдохновлен духом мотоциклов 1930-х годов. Как и V1 до этого, VM представляет собой сочетание дерева и металла и поставляется с двигателем мощностью 5 кВт.

Созданный специально для швейцарской галереи Mechanical Art Devices (MAD), ограниченный всего 52 единицами, поразительный электро мотоцикл оснащен мотором, который предлагает три режима мощности, вырабатывает 125 Нм крутящего момента и обеспечивает максимальную скорость 58 км / ч.

Электрический мотоцикл оснащен рамой из хромомолибденовой стали, в которую встроено изящное деревянное седло с использованием рессорной подвески.

ПРЕДСТАВЛЕН МОТОЦИКЛ BMW R1100S ОТ МИЛАНСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ (ФОТО)

Древесина также используется для сундука в нижней части рамы, в котором находится аккумуляторная батарея, иммобилайзер и другая электроника. Рукоятки руля, хромированные фары и крышки вилок также изготовлены из древесины лиственных пород.

«Если вы посмотрите на Avionics, то увидите разрез крыла самолета, созданного из листовой рессоры и части рамы», — сказал соучредитель Avionics Бартек Бялас. «Это необычное решение для подвески и функция, отличающая Avionics от любого другого мотоцикла».

ШЕДЕВР ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОЦИКЛ BST HYPERTEK

Литий-ионная батарея на 24 А-ч рассчитана на 120 км в режиме пониженного энергопотребления. VM едет на 26-дюймовых ободах с вседорожными шинами.

источник: madgallery