Audi представила концепт автономного компактного электромобиля для городов будущего

Столик вместо руля и скамейка вместо заднего сиденья — один из вариантов трансформации салона с обилием деревянных элементов. При этом в небольшом автомобиле поместятся до шести человек — одно из преимуществ электрокаров.

Audi представила свое видение автономного компактного электромобиля для мегаполисов будущего — хэтчбек AI: ME. Это электрокар с просторным салоном, где органы управления убираются, добавляя пространства.

Четвертый уровень автономности означает, что с большинством ситуаций на дороге автомобиль справится без вмешательства водителя. Так что рулевое колесо, педали и инструментальную панель можно убрать. И заменить, например, столиком из орехового дерева. В салоне есть и растения — элементы интерьера — которые больше подошли бы водородному автомобилю, топливные элементы которого вырабатывают воду.

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Audi называет AI: ME автомобилем «для двоих и больше» людей. Задние сиденья в нем заменяет скамья. Немцы считают, что там с комфортом разместится до четырех человек при том, что длина автомобиля — всего 4,3 м.

Снаружи AI: ME окружают сигнальные LED-огни: когда автомобиль едет в автономном режиме, они укажут окружающим водителям на следующие маневры ИИ. С помощью камер машина будет считывать такие же сигналы других участников движения.

Силовая установка AI: ME — электромотор мощностью 125 кВт и батарея емкостью 65 кВт*ч. В Audi говорят, что автомобиль в основном рассчитан на скорости от 20 до 70 км/ч. При этом у концепта огромные 23-дюймовые колеса, которые вряд ли сохранятся, если хэтчбек пойдет в серию.

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Разумеется, AI: ME — полностью подключенный автомобиль. Неотъемлемая часть системы — приложение в смартфоне. В Audi уверяют, что система будет дополнять умные дома будущего. Например, войдя в автомобиль, водитель наденет VR-гарнитуру и продолжит смотреть фильм с того места, где поставил его на паузу дома.

источник: audi-mediacenter