Aston Martin представил автомобиль V12 Speedster, вдохновленный истребителем F / A-18 (фото)

Aston Martin представил один из своих самых поразительно странных автомобилей на сегодняшний день в V12 Speedster. Лишенный крыши и лобового стекла, это двухместная машина для отдыха с открытым верхом, 700 л.с., вдохновленная истребителем F / A-18.

Совершенно гоночная машина, вдохновленная концепцией CC100 Speedster 2013 года, а также гоночными автомобилями DBR1, которые существуют примерно 60 лет, поэтому V12 Speedster — совершенно ненужный, абсолютно непрактичный автомобиль, разработанный исключительно для того, чтобы порадовать коллекционеров эксклюзивных авто.

Одного мотора было бы достаточно, чтобы перезагрузить ценителей данной марки; военный 5,2-литровый, двойной турбонаддув, 48-клапанный V12 с максимальной мощностью 700 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента. Он разгонит Speedster до 100 км / ч за 3,5 секунды, но увы скорость, ограничена до 300 км / ч.

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Шасси использует биты от DBS Superleggera и Vantage, с адаптивным многорежимным демпфированием подвески, карбоновыми керамическими тормозами и 21-дюймовыми колесами из кованого сплава. Корпус, с другой стороны, представляет собой совершенно новую и очень привлекательную карбоновую конструкцию с тонким мостом, разделяющим кабины водителя и пассажира.

Если кажется, что капот не закрывается должным образом, то это потому, что колоссальный V12 Speedster просто не поместился бы в моторном отсеке автомобиля с таким силуэтом.

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Интерьер переполнен карбоновым волокном, с кусочками кожи, хрома, алюминия и даже 3D-резины с принтом. Перчаточный ящик предназначен для съемной кожаной сумки, под задними выступами есть немного места для хранения, и в модели есть маленькие красные ремни повсюду, чтобы вы почувствовали себя летчиком-истребителем. Это как-то связано с «захватывающим новым сотрудничеством» между Aston Martin и Boeing, производителями истребителей F / A-18.

Количество выпущенных автомобилей будет строго ограничено 88 экземпляров и каждый из них будет стоить 765 000 британских фунтов.

источник: media.astonmartin