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Армия США испытывает вездеходный электрический скутер для тактического использования (видео)

21.02.2020
Армия США испытывает вездеходный электрический скутер для тактического использования

Популярность электрических скутеров начинает проникать во все области транспорта. Очередная разработка позволила армии США испытать уникальный четырехколесный электрический скутер, известный как EZRaider.

Армия США использует AEWE для проведения тактических игр и имитационных сражений, призванных дать солдатам возможность опробовать новое и экспериментальное оборудование.

В то время как обычные средства, такие как оружие и робототехника, будут среди десятков новых устройств, протестированных в полевых условиях, в этом году ожидается интересное устройство в категории мобильности: четырехколесный электрический скутер EZRaider. EZRaider уникален, сочетая в себе положение катания на гидроцикле с устойчивостью ATV.

Армия США испытывает вездеходный электрический скутер для тактического использования

Он имеет запатентованную длинную ходовую подвеску, которая позволяет каждому колесу двигаться независимо как по вертикали, так и по горизонтали. Высокие рули устройства обеспечивают дополнительную устойчивость, а внедорожные шины обеспечивают сцепление на пересеченной местности. Электропривод позволяет ему работать намного тише, чем газовые квадроциклы, что может быть существенным преимуществом в тактических ситуациях.

EZRaider доступен в большом количестве вариаций, с мощностью от 2,4 кВт до 18 кВт и емкостью батареи от 1,7 до 3 кВтч. Доступны опции как для заднего привода, так и для полного привода.

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EZRaider рассчитан на нагрузку до 200 кг в своей наиболее мощной модели. Он также может тянуть специально разработанный трейлер для перевозки пострадавших или оборудования.

Армия США испытывает вездеходный электрический скутер для тактического использования

EZRaider ранее был приобретен для использования другими военными и полицейскими подразделениями по всему миру, включая спецназ США, Вооруженные силы Нидерландов, израильскую полицию и пограничную службу.

Гражданские модели также доступны и использовались туристическими компаниями для групповых туров, чтобы обеспечить уникальный опыт в отличие от традиционных туров Segway или электронного велосипеда.

Конечно, это специализированные транспортные средства, и они не собираются полностью заменять мотоциклы или вездеходы. Но для солдат, которые находятся на пересеченной местности и нуждаются в перевозке значительного снаряжения, определенно есть потенциал. Он может перевозить двух пассажиров, перевозить тонну веса, имеет довольно узкую колею, не шумит двигатель и имеет меньше частей, которые могут сломаться или требуют обслуживания.

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Электрический квадроцикл обеспечил бы лучшую устойчивость, но в некоторых случаях он был бы гораздо более крупным транспортным средством, которое могло бы препятствовать мобильности, а не помогать. Напротив, EZRaider может быть достаточно легко поднят и перемещен вручную при необходимости.

источник: electrek

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