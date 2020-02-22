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Армейские казармы будут печатать на 3D принтере

22.02.2020
Армейские казармы будут печатать на 3D принтере

Новые технологии в строительстве продолжают своё победное наступление. Уже никого не удивишь процессом изготовления отдельных деталей конструкций на 3D принтере. И вот очередной успех в развитии технологий – на принтере успешно изготовлен полноразмерный армейский барак общей площадью 46 кв. метров. Такие новые технологии трехмерной печати бетонных конструкций, были разработаны инженерно-строительной научно-исследовательской лабораторией (CERL) армии США при участии NASA.

В рамках исследовательской программы ACES разрабатываются методы быстрого и дешевого возведения сооружений, укреплений, заборов, препятствий и даже труб водоснабжения. Главное достоинство такой технологии – это использование доступных на местности материалов для загрузки 3D принтера.

Сооружения можно возвести из «практически ничего». Более того, по сравнению с традиционной каркасной технологией возведения зданий, трехмерная печать обеспечивает еще и экономию более чем на 60% в трудозатратах рабочей силы. Инженерные войска армии США уже готовятся принять на вооружение 3D печать – специализированный строительный принтер.

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Успешное применение достижений CERL может кардинально изменить ситуацию не только в военном обеспечении. Эти технологии будут крайне полезны при оказании помощи пострадавшим во время стихийных бедствий и катастроф.

источник: 3ders

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