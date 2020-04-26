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Архитектурная фирма Luca Curci представила футуристичный концепт «Вертикального города»

26.04.2020
Архитектурная фирма Luca Curci представила футуристичный концепт «Вертикального города»

Итальянская архитектурная фирма Luca Curci Architects представила в Дубае футуристичный концепт «Вертикального города» (Vertical City). Предполагается, что он будет состоять из модульных небоскребов с нулевым потреблением энергии и фундаментом, заложенным на дне океана.

Архитекторы города «будущего» обещают, что он будет полностью автономным, а его жители смогут наслаждаться более здоровым образом жизни, чем те, кто живет на суше. Цилиндрические здания будут облицованы стеклами с фотоэлектрическими элементами и иметь гексагональные отверстия для циркуляции света и воздуха.

Архитектурная фирма Luca Curci представила футуристичный концепт «Вертикального города»

В центральной жилой башне высотой 750 метров, состоящей из 10 модулей по 18 этажей каждый, будут размещаться квартиры, офисы, магазины и другие объекты.

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Причем наращивать новые жилые модули можно будет как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.В общей сложности каждый небоскреб сможет населять до 25 000 человек.

Более 200 000 квадратных метров здесь будет отведено под зеленые насаждения, включая общественный сад в верхней части.

Архитектурная фирма Luca Curci представила футуристичный концепт «Вертикального города»

«Мы построим новый образ жизни. Более устойчивый. С более взаимосвязанными программами развития градостроения, стирающими окраины и сокращающими бедность», — говорти глава архитектурного бюро Люка Курчи.

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Помимо жильцов центральной башни, «Вертикальный город» сможет принимать еще около 100 000 человек, которые будут приезжать сюда на работу, учебу и медицинское обслуживание. Для этого в трех соседних башнях будут расположены офисы, правительственные департаменты, медицинские и учебные заведения.

Архитектурная фирма Luca Curci представила футуристичный концепт «Вертикального города»

Три башни в форме полумесяца (их называют Лунами) будут предназначены исключительно для отдыха — там разместятся отели, оздоровительные и спортивные центры, торговые объекты.

 

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