«Архитектурная алхимия» – это золотая середина между утопией и прагматизмом», — Бьярке Ингельс датский архитектор

Архитекторы, как и художники, стремятся в своих работах отобразить личный стиль и при этом запечатлеть особенности эпохи. Мы можем посетить императорские дворцы XVIII века, возведенные зодчим Растрелли, увидеть знаменитое здание оперы в Австралии, которое спроектировал Йорн Утзон в прошлом столетии… А какая архитектура станет визитной карточкой нашей эпохи?

Датский архитектор Бьярке Ингельс уже вписан в историю благодаря дому «восьмерке» в Копенгагене (8 House), жилому комплексу VIA 57 WEST на Манхэттене, зданию штаб-квартиры Google North Bayshore в калифорнийском городе Маунтин-Вью, павильону Дании на Expo 2010 в Шанхае и др. В его студии Bjarke Ingels Group (BIG) объединяют в каждой идее искусство, архитектуру, урбанизм и природу.

Цель Бьярке – позволить архитектуре выполнять свои функции, избегая технического наполнения. Такой подход он называет «инженерия без машин». Его «архитектурная алхимия» – это золотая середина между утопией и прагматизмом.

«Архитектор нового поколения» – такое звание присвоили Ингельсу после реализации его смелых и оригинальных проектов. В 2016 году журнал Times включил Бьярке в список «100 самых влиятельных людей мира».

Команда BIG при создании проекта ставит на первое место не внешний эстетический вид, а климатические особенности участка. Все очень просто: если человеку комфортно в здании — значит, его не захотят сносить еще многие десятилетия. Каждый раз Бьярке Ингельс проделывает архитектурный маневр, чтобы быть на шаг впереди прогресса.

Датскому архитектору неоднократно удавалось будоражить общество своими идеями. Последний из разработанных проектов – эко-город Oceanix в Мировом океане.

Ученые предполагают, что к 2050 году уровень воды в Мировом океане увеличится примерно на полметра, суша начнет убывать. Город Oceanix – модульная автономная структура, экологичная и устойчивая к климатическим изменениям.

В ДАНИИ ПОСТРОИЛИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ФОРМЕ ВОЛНЫ

Жилой квартал площадью 2 га обустроят для 300 человек. Они будут жить и работать в зданиях ниже семи этажей, что позволит выдержать ветровую нагрузку и сохранить низкий центр тяжести. У широких крыш своя миссия: затенить как можно больше пространства, тем самым сэкономить энергию для охлаждения. Также появятся дополнительные места для солнечных батарей.

С экологией здесь тоже все будет в порядке. На модуле разместят коммунальные фермы, где смогут разводить различных моллюсков. Морские обитатели помогут очищать воду и ускорять регенерацию экосистем. Одним из стройматериалов эко-города будет бамбук. При растяжении он превосходит по прочности сталь. К тому же, из-за быстрого роста его можно выращивать прямо на плавучих платформах.

НОРВЕГИЯ ПЕРЕХОДИТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КЛИМАТИЧЕСКИ-СОЗНАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

В 2017 году в Биллунне (Дания), на родине конструктора Лего, местные жители и туристы увидели законченную работу Бьярке Ингельс – LEGO House. Оригинальный дом выполняет функцию музея LEGO. В верхней части здания размещена Галерея шедевров, где представлены лучшие работы фанатов конструктора. На первых этажах можно узнать об истоках компании и бренда, посмотреть выставку первых наборов конструктора.

Здание состоит из 21 блока, визуально напоминающие детали Лего. Крыши разноцветные, некоторые из них выполняют функцию игровой террасы. Дом поделен на четыре зоны, каждая имеет свой цвет: красный – творческая, синий – познавательная, зеленый – общественная, желтый – эмоциональная. В павильонах представлены арт-объекты: статичный водопад и бассейн из конструктора, город-лего и большой аквариум с искусственными рыбками.

«БАШНЯ УРБАХА» – ОБРАЗЕЦ НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

У компании BIG в коллекции завораживающих проектов есть не только новые комфортные жилые комплексы и необычные музеи, но и проекты реконструкции. К примеру, в 2019 году в Париже на Елисейских полях открыли «лабораторию торговли» в центральном универмаге Galeries Lafayette.

Архитекторы преобразили банковское здание 1930-х годов. Здесь традиции переплетаются с современными решениями: отреставрированный стеклянный купол покрывает центральный круглый атриум, до которого можно добраться по светящемуся мосту. Теперь исторические детали здания в стиле ар-деко соседствуют с яркими современными элементами от Бьярке.

На первом этаже проводят показы мод и презентуют новые коллекции. Во время презентаций главная лестница превращается в зону для зрителей. Прилавки и витрины из золотистого перфорированного металла встречают посетителей на втором этаже. Здесь выставлены на продажу известные бренды и лимитированные коллекции.

В ДУБАЕ ОТКРЫЛИ КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ ЗДАНИЕ НАПЕЧАТАННОЕ НА 3D — ПРИНТЕРЕ

Датский архитектор в своих проектах избегает серых и монотонных высоток. Он предпочитает обилие естественного света, «диагональный» вид из окон, яркие и компактные коридоры, разнообразие планировок. Одна из особенностей апартаментов в некоторых проектах Бьярке – небольшие треугольные балконы или, как их шутливо назвал Ингельс, «балконы Леонардо ди Каприо».

Проект жилого комплекса King Street West от BIG многие стали называть «королевским муравейником». Непростое сооружение состоит из отдельных жилых ячеек, которые повернуты таким образом, чтобы в помещение поступало больше дневного света. Кроме того, ячейки размещены на разной высоте, благодаря чему здание визуально напоминает волны.

В жилом комплексе предусмотрено 500 квартир, у каждой есть собственная крыша. По мнению архитекторов, на ней можно разместить зеленую террасу. Офисы и магазины займут нижнюю часть дома, апартаменты расположатся на верхней разноуровневой зоне. Поскольку жилой комплекс будет находиться рядом с историческими зданиями города, Ингельс позаботился, чтобы проект органично сочетался с мегаполисом внешне. Однако он не стал изменять своим принципам и создал причудливую форму комплекса, открытый внутренний двор с деревьями, предусмотрел зонирование пространства и большие панорамные окна.

НАПЕЧАТАН ПЕРВЫЙ ПРОТОТИП ЖИЛЬЯ НА МАРСЕ ИЗ МАРСИАНСКОГО ПОЛИМЕРА

Проекты молодого новатора устремлены в будущее. Работа Бьярке Ингельса не обходится без анализа действительности и дальнейших перспектив. Он уверен, что проекты архитекторов могут «жить вечно», если люди их примут, полюбят и будут о них заботиться.

источник: archdaily.com