Архитекторы предложили спасать города от перегрева с помощью инновационной белой краски

В городах – где много людей, транспорта и промышленных объектов – температура воздуха всегда выше, если сравнивать с сельской местностью и дикой природой. Это обстоятельство – одна из ключевых причин глобального изменения климата.

Свой вклад в борьбу с экологической катастрофой решили внести архитекторы из UNStudio. Совместно со швейцарским производителем Monopol Colors они придумали краску «Самый прохладный белый», которая, по мысли авторов, должна снизить эффект «теплового острова» и спасти тем самым города от перегрева.

Окрашивание зданий в темные цвета приводит к скоплению тепловой энергии в городской среде. Фасады поглощают солнечное излучение и перегреваются – как следствие, им нужно больше энергии, чтобы охладить помещения. А тепло, которое дома аккумулируют, уходит в окружающую среду, еще больше нагревая воздух. Чтобы разорвать этот порочный круг, необходимо осознанное управление солнечной энергией, уверены UNStudio и Monopol Colors. «Самый прохладный белый» должен помочь в этом.

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Краску на основе фторполимеров можно применять на металлических фасадах, алюминиевых, стальных и стекловолоконных/стеклопластиковых деталях. Среди возможных объектов применения – промышленные и коммерческие здания, торговые центры, больницы, фабрики, мосты и жилые дома.

«Самый прохладный белый» обеспечивает не только хорошую защиту от коррозии, но имеет высокие показатели TSR (Total Solar Reflectance) – так называемого полного солнечного отражения, который определяет устойчивость покрытия к воздействию лучей солнца. Так, темные поверхности поглощают все 95% потока, обычная белая краска – 25%, а покрытие от UNStudio – только 12%.

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Производитель также говорит, что краска обладает длительным сроком службы – до 30 лет – и сверхпрочна. Стойкость к истиранию составляет 75%.