Архитекторы Cepezed Architects превратят старый мост Амстердама в жилой комплекс

Архитектурная мастерская Cepezed Architects нашла способ необычного использования старого заброшенного арочного моста близ Амстердама в Нидерландах после его реставрации.

Главная идея состоит в том, чтобы превратить старую арочную структуру в жилой комплекс с нулевой зависимостью от сетевых энергоресурсов.

БИОКЛИМАТИЧЕСКОЕ МОДУЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ НА КРЫШАХ ПАРИЖА ОТ СТЕФАНА МАЛКА

Мост 1936 года постройки списали с эксплуатации в 2004 году – трафик с него перенаправили на более современные мосты с гораздо большей пропускной способностью. Вместо того, чтобы полностью демонтировать мост, в Cepezed Architects разработали детальный план его полной реконструкции с учетом современного эко-тренда.

Комплексный проект позволит не просто повторно использовать заброшенный арочный мост, а превратить его в комфортный дом для многих семей и обеспечить им уникальную панораму на воду – за это готовы дорого платить. На разных уровнях новообразованного комплекса над водой разместятся квартиры, заведения общепита, обзорные площадки и зал для проведения конференций.

ПОЛЬСКИЕ АРХИТЕКТОРЫ СПРОЕКТИРОВАЛИ — НАДУВНОЙ НЕБОСКРЕБ

Архитекторы сохранят общий дизайн постройки, как дань уважения промышленного наследия и возможность продолжить использовать тысячи тонн металла, которые в противном случае переплавили бы. Сами квартиры и павильон сконструированы с использованием легких материалов с учетом уникального местоположения.