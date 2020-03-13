Архитектор из Аргентины создал дом «The Bunker» из топливного бака (видео)

Художник и архитектор из Аргентины Мартин Марро, все детство провел в постройке, переделанной из старой станции техобслуживания. Эти воспоминания во взрослой жизни подвигли его на создание альтернативной версии «домика из подручных средств». За основу он взял старый топливный бак, который 70 лет пролежал закопанным в землю.

Длина бака всего 3 м, диаметр 1,5 м, так что он напоминает скорее купе поезда или номер в капсульном отеле. И, тем не менее, здесь можно если и не жить, то отдыхать в блаженном одиночестве – вместе с братом Марро установил вентиляцию, сделал остекление, провел электричество и разместил мебель. Вдвоем, пожалуй, тесновато, а вот для одного в самый раз.

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Сооружение, названное «The Bunker», некоторое время простояло рядом с домом архитектора, а в 2018-ом отправилось на художественную ярмарку. Там ярко-желтый домик из бака снискал интерес посетителей и специалистов, поэтому на 2020-ый год для «Бункера» запланировано своего рода турне по стране.

Марро хочет на его примере продемонстрировать, что нет ничего невозможного, когда речь заходит о создании жилья – без ипотеки, переплат и прочих сложностей. А еще он намерен выкупить старую постройку из детства и переделать ее аналогичным образом.

источник: martinmarro