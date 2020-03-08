Главная НовостиТехнологииЭнергия Американские ученые разработали надежные аккумуляторы из калия

Американские ученые разработали надежные аккумуляторы из калия

08.03.2020
Американские ученые разработали надежные аккумуляторы из калия

Команда американских ученых разработала технологию самовосстановления калиевой батареи, очищающую аноды от опасных дендритов и предотвращающую их рост. Они надеются, что теперь с ее помощью станет возможным производство дешевых и надежных аккумуляторов на основе калия.

Литий — лучшее решение, которое есть у нас сегодня для производства аккумуляторов, но не единственное. Появляются и альтернативы этому дорогому, небезопасному и спорному с точки зрения окружающей среды материалу. Например, дешевый, доступный и легкий в обработке калий мог бы существенно снизить расходы на производство аккумуляторов, а аноды из калия способны обеспечить энергетическую плотность, сравнимую с той, какую обеспечивает литий.

Проблема у калиевых батарей та же, что и у литиевых — дендриты. Со временем, после множества циклов заряда и разряда, частицы металла начинают приставать к аноду, формируя древовидные отростки. Постепенно они становятся достаточно длинными, чтобы проткнуть мембрану, отделяющую анод от катода и закоротить батарею. Это сокращает срок службы батареи и может привести к возгоранию.

TESLA ПОЛНЫМ ХОДОМ ГОТОВИТСЯ К ПРОИЗВОДСТВУ СОБСТВЕННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Метод, предложенный учеными из Политехнического института Ренсселэр, кажется странным: быстрая зарядка и разрядка обычно лишь увеличивает риск возникновения дендритов и сокращает срок службы аккумуляторов.

Однако если выполнять эти действия в контролируемых условиях, можно точно управлять теплом в батарее, повышая температуру до точки, когда калий не плавится, но запускает поверхностную диффузию так, чтобы сгладить с помощью металла острие дендрита.

АККУМУЛЯТОРЫ ИЗ ОРГАНИКИ ЭФФЕКТИВНЕЕ И ДЕШЕВЛЕ ЛИТИЙ-ИОННЫХ

Таким образом, эту систему управления батареей можно запускать по ночам или когда ей не пользуются, чтобы она восстанавливала повреждения, вызванные дендритами. Авторы изобретения надеются, что с его помощью произойдет сдвиг парадигмы в металлических батареях, и они будут запущены в производство.

источник: newatlas

, ,
Аккумуляторы из органики
Технологии

Аккумуляторы из органики эффективнее и дешевле литий-ионных
Представлена новая технология 3D-печати безопасных аккумуляторов любой формы
Технологии

Представлена новая технология 3D-печати безопасных аккумуляторов любой формы
Созданы дешевые и экологичные аккумуляторы на основе поваренной соли
Технологии

Созданы дешевые и экологичные аккумуляторы на основе поваренной соли
Новая батарея от Tesla обеспечит пробег электромобиля в 1,6 млн км
Технологии

Новый аккумулятор от Tesla обеспечит пробег электромобиля в 1,6 млн км
Секретный проект Маска Roadrunner начнет производство дешевых аккумуляторов для электромобилей
Технологии

Секретный проект Маска Roadrunner начнет производство дешевых аккумуляторов для электромобилей
В Tesla Canada разработали более энергоемкий и долговечный аккумулятор
Энергия

В Tesla Canada разработали более энергоемкий и долговечный аккумулятор