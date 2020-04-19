Американские ученые нашли дешевый и экологичный способ получения графена

Исследователи Университета Рочестера (Нью-Йорк) нашли простой, относительно дешевый и весьма экологичный способ получения графена с помощью бактерий Shewanella oneidensis. При смешивании с окисленным графитом они удаляют из вещества большинство кислородных групп, оставляя проводящий графен.

Благодаря этому процессу можно создавать графен в масштабах, необходимых для массового производства электронных устройств и материалов нового поколения.

С помощью нового метода автор исследования Энн Мейер и ее коллеги смогли получить более тонкий, стабильный и долговечный графен по сравнению с аналогом, полученным химическим путем.

«Бактериальный» графен может найти применение в биосенсорах полевых транзисторов (FET), устройствах-детекторах определенных биологических молекул, например, для мониторинга уровня глюкозы у диабетиков.

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Данная разновидность графена может также использоваться в качестве проводящих чернил на печатных платах, в компьютерных клавиатурах и даже в проводах системы обогрева автомобильных стекол.

источник: newatlas