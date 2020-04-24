Американские студенты разработали огнетушитель работающий на звуковых волнах (видео)

Звук и его воздействие давно привлекают внимание человека. Вспомним знаменитые иерихонские трубы, разрушившие стены. Но звук способен не только разрушать.

Последние исследования выявили такое качество, как поддержание безопасности. А точнее, ликвидация небольших возгораний посредством звука. Молодые студенты инженерной кафедры американского института Мейсона заинтересовались воздействием звуковых волн на огонь.

На данный момент идея воплощена в жизнь, результатом стал портативный прибор для обезвреживания мелких возгораний. Виет Тран и Сет Робертсон применили известную с 2012 года разработку DARPA о тушении пожара при помощи звука.

До сих пор на основе этой научной работы огнетушители не создавались. Студенты разработали и собрали прибор, состоящий из коллиматора, элемента питания и усилителя. Коллиматор сделан в виде картонной воронки, фокусирующей и направляющей звук.

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Данное портативное устройство способно тушить небольшие возгорания без применения воды и химреагентов. В действие прибора использовано воздействие звуковых волн на окружающую среду, в которой создается возвратно-поступательный резонанс при прохождении звука.

Тушение огня происходит за счет ограничения доступа кислорода при помощи звуковых волн. Оптимальная частота звуковых колебаний была подобрана опытным путем. Нужный диапазон частот колеблется в пределах 30-60 Гц.

Изобретение пока нельзя использовать для больших площадей, охваченных пламенем, так как прибор не дает охлаждающего эффекта. После тушения огонь может вновь вспыхнуть на раскаленной поверхности.

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И все же, после соответствующих доработок, создание нового поколения огнетушителей станет вполне возможным.