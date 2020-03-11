Американец построил действующую модель советского экраноплана «Каспийский монстр» (видео)

Ракетный корабль-экраноплан «Лунь» проекта 903, получивший название «Каспийский монстр» – одно из самых амбициозных и выдающихся творений советского ВПК 70-80-х годов. Разработанный в нижегородском ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева, «Лунь» создавался для борьбы с надводными кораблями.

Главная особенность экраноплана – сочетание качеств судна и летательного аппарата. По сути, это судно, летящее на небольшой высоте над поверхностью воды со скоростью самолета. К сожалению, проект 903 был закрыт в 1991 году.

Но это отнюдь не означало утрату интереса к экранопланам не только в России (в 2027 году ВМФ России получит опытный образец экраноплана «Орлан»), но и далеко за ее пределами. Недавно ютубер из США Питер Шрипол выложил видеоролик, в котором продемонстрировал возможности действующей копии «Каспийского монстра», которую он создал своими руками.

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Детали корпуса Шрипол изготовил из склеенных пенопластовых панелей, а полет обеспечивали электрические двигатели. Главной проблемой для Питера стало то, что его «Каспийский монстр» «хотел летать», как самолет, из-за чего ему приходилось постоянно «усмирять» свое детище, ведь, как известно, экранопланы летают над поверхностью воды на высоте нескольких метров.

источник: techcult