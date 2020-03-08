Американец Ларри Холл построил квартиры в заброшенной ракетной шахте (видео)

Вы боитесь ядерного взрыва, терактов, радиации или солнечных вспышек? Тогда эти апартаменты – для вас. Если вам случится побывать на севере штата Канзас, вы увидите вооруженную охрану, бронированную автотехнику, камеры видеонаблюдения и снайперские вышки. Но не спешите думать, что вы попали на военную базу.

Во времена «холодной войны» здесь была шахта для запуска межконтинентальных баллистических ракет «Атлас». После закрытия шахты ее купил застройщик Ларри Холл и превратил в эксклюзивные апартаменты: «Здесь у нас ракетная шахта “Атлас-Ф”. Если бы мы начинали все строить заново, это обошлось бы нам в 120 миллионов долларов».

14 этажей здания соединены между собой лифтом, в комплекс входят 25-метровый бассейн, спортзал, кинотеатр, собачий парк и скалодром. И конечно, тщательно спроектированные источники воды и энергии.

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«У нас есть пять разных источников. Если произойдет отключение от внешней сети, на помощь придет главный генератор, потом запасной. Есть и собственная ветряная турбина, и блок аккумуляторов», – заверяет Холл.

14 квартир построены так, что жильцы могут существовать без всякого контакта с внешним миром в течение пяти лет. Целый уровень занимают склады с порошкообразными продуктами, а ферма с технологией аквапоники обеспечит постоянный запас свежих овощей и рыбы.

Электронные окна стоимостью 15 тысяч долларов снижают негативный эффект длительного проживания под землей. «Если вам нужны весна, лето, зима и осень в Нью-Йорке, пожалуйста, живите в Нью-Йорке. Если вы хотите быть в Сан-Франциско, Китае или где-то еще, у нас есть специальная аппаратура высочайшего качества – смотрите записи 24 часа в сутки», – говорит Ларри Хилл.

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Квартира, занимающая весь этаж площадью более 170 квадратных метров, стоит от трех миллионов долларов. Квартира в пол-этажа обойдется в полтора миллиона.