Американцы создали мобильный дом — теплицу на колесах для путешественников — огородников

Крошечные коттеджи на колесах – это уникальная возможность не только жить за городом или хотя бы отдыхать во время отпуска или выходных, но еще и путешествовать. Причем самый главный плюс состоит в том, что привычная домашняя остановка будет окружать владельцев такого мобильного жилья даже на краю Земли.

А если во время путешествия можно будет наслаждаться не только великолепными видами, но и свежими овощами и ягодами, выращенными собственноручно – то можно считать, что кочевая жизнь точно удалась.

Учитывая возрастающие потребности современных американцев в небольших мобильных домах, компания Olive Nest разработала уютный мобильный дом-фургон «Эльза» в комплекте с самой настоящей теплицей на колесах. Именно такой проект очень привлек любителей домашнего уюта в загородных домиках и увлеченных огородников, которым очень важно выращивать овощи, зелень и даже фрукты собственными руками.

Несмотря на то, что дача на колесах «Эльза» имеет весьма скромную площадь – всего лишь 30 кв. метров, она оказалось очень даже вместительной. Ведь разработчики позаботились о том, чтобы в ней в абсолютно комфортных условиях могла жить или путешествовать небольшая семья.

Поскольку Tiny House создавали для круглогодичного проживания, то для строительства использовались материалы только с высокими теплоизоляционными свойствами, а также были установлены солнечные батареи, которые смогут обеспечить полностью автономное существование. Также установили систему сбора и фильтрации отработанной воды и отходов жизнедеятельности для дальнейшей утилизации. Для удовлетворения потребностей в питьевой воде предусмотрены специальные резервуары, в которые она закачивается из любого водопровода и хранится.

Благодаря альтернативному источнику энергии домик имеет собственное электричество, что позволяет установить водонагреватель и кондиционер. Теперь в любую пору года в фургоне будет комфортная температура.

АВТОНОМНЫЙ ФУРГОН — КЕМПЕР, АВТОМАТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПРОСТОРНЫЙ ДОМ НА 55 М2

Чтобы дом был максимально экологичным и гармонично вписывался в природный ландшафт, при строительстве использовались натуральные материалы. Так, например, для облицовки части стен как внутренних, так и наружных использовали только кедровые доски и панели, а также мебель и перекрытие для второго яруса.

Исключение составили только пенопласт, который служит утеплителем внутри стен и металл для создания крыши и облегчения несущих стен задней части конструкции. Учитывая то, что подняли потолок в одной части трейлера, удалось создать довольно вместительное жилое пространство.

При обустройстве любой зоны дизайнеры учитывали каждый миллиметр имеющегося пространства, что бы максимально задействовать все площади, как в мебельных системах, так и в перегородках и даже ступенях.

ТРЕЙЛЕР-АМФИБИЯ SEALANDER — ГИБРИД КЕМПИНГОВОГО ТРЕЙЛЕРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОТОРНОЙ ЛОДКИ

Чтобы обеспечить Tiny House «приусадебным участком» конструкторы разработали особую конструкцию дополнительной мобильной платформы на которой и оборудовали настоящую теплицу. Теперь почитатели органического питания и огородники-любители смогут наслаждаться свежим салатиком из огурцов и помидор или просто любоваться цветущими растениями, которые будут сопровождать своих хозяев везде и всюду.