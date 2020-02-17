Американцы создали «лейкопластырь» для асфальта (видео)

Компания American Road Patch разработала защитное покрытие для заплат дорожных выбоин, которое предотвращает повторное образование ям и разрастание трещин.

Пластыри без лекарственных веществ в виде липкой ленты называется лейкопластырь. Он используется для защиты небольших ран, когда наложение полноценной повязки нецелесообразно, закрывает и защищает рану от попадания грязи, бактерий, не допускает повторного механического повреждения, стягивает края ран, что делает процесс заживления более быстрым и безболезненным.

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Практически то же самое можно сказать об изобретении American Road Patch, с той лишь разницей, что раны находятся не на теле человека, а на дорожном покрытии. Дорожный лейкопластырь является простым и действенным решением, которое помогает надолго избавиться от выбоин.

Как это работает смотрим в видео: