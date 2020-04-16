Американцы научились печатать бюджетные дома за 1 день

Около миллиарда людей на планете не имеют нормального жилья. Американские компании ICON и New Story надеются исправить эту ситуацию. Они научились создавать дома на 3D-принтере из местных строительных материалов. Распечатанный дом площадью от 55 до 75 кв. м стоит около 4 тысяч долларов, а его постройка занимает всего один день.

Родиной американских быстровозводимых домов стал техасский город Остин, где компанией ICON был сконструирован первый промышленный принтер для трехмерной печати, получивший название «Вулкан». Важными характеристиками принтера устройства считают его способность работать в регионах с неустойчивым напряжением в сети и дефицитом воды. Начать его коммерческую эксплуатацию предполагается в сельских районах Сальвадора и Гаити.

Джейсон Баллард, один из владельцев ICON, считает, что дома, которые они собираются строить, превосходят свои традиционные аналоги в разы. Во-первых, тепловые потери сведены к минимуму благодаря монолитным стенам дома, во-вторых, сами стены довольно теплоемки, в-третьих, такие дома долговечны и устойчивы.

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Их постройка занимает мало времени, строительные отходы практически сведены к нулю, а дизайн домиков может быть самым разнообразным.

Но самое главное – новая технология может осуществить прорыв, сделав жилье доступным для самых разных слоев общества. 3D-печатные дома будут не менее долговечны, чем сделанные из кирпича или бетона, обещают разработчики. Простота их конструкции сведет к минимуму затраты на содержание и техническое обслуживание.

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New Story занимается строительством зданий из местных материалов, и раствор для «3D-дома» тоже сделан из того, что буквально лежит под ногами. Важной социальной функцией компания считает создание рабочих мест. И хотя, печатные дома требуют меньше трудовых ресурсов, все же их масштабное строительство создаст новые вакансии на рынке труда.