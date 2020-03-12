Amazon, Google, Facebook и др. компании, приказали сотрудникам работать удаленно в связи с распространением коронавируса

Технологические фирмы, которые обычно предпочитают работу на месте, переосмысливают эту позицию на данный момент и подталкивают к удаленной работе своих сотрудников в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Распространение нового коронавируса делает для технических компаний то, что, по-видимому, не может сделать другой аргумент в пользу удаленной работы, поскольку Google, Facebook и другие просят сотрудников оставаться дома, пока они выполняют свою работу.

Эти правила выглядят как разумные меры предосторожности, Amazon подтвердила, что сотрудник из Сиэтла дал положительный результат на вирус. Сотрудник пошел домой, чувствуя себя больным, и с тех пор не вернулся в офис. Также подтверждено, что два сотрудника Amazon, базирующихся в Италии, заразились вирусом.

Microsoft, которая также находится в Сиэтле, уведомила всех сотрудников в районах Сиэтла и Сан-Франциско, что им следует работать из дома.

Google, который в прошлом обычно не поддерживал удаленную работу в больших масштабах, приказал большинству из 8000 сотрудников, находящихся в его офисе в Дублине, оставаться дома и работать удаленно, после того, как сотрудник сообщил о «симптомах гриппа».

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Twitter также стал активным участником удаленной работы в свете COVID-19, «поощряя» всех своих сотрудников по всему миру работать из дома, если они могут, и обязывая это делать сотрудников в Гонконге, Японии и Южной Корее. А Facebook сообщил сотрудникам, что они могут работать из дома, не обращаясь к руководству.

источник: arstechnica