Алюминиевые батареи для хранения возобновляемой энергии работают лучше, чем литий-ионные

Ученые из Шведского технологического университета Чалмерса и Словенского национального химического института создали алюминиевые батареи с более высокой плотностью энергии и потенциально широкими возможностями хранения возобновляемой энергии.

По сравнению с традиционными батареями, в которых используются алюминиевый анод и графитовый катод, в новом устройстве графит заменен органическим наноструктурным катодом, изготовленном из молекулы антрахинона на основе углерода.

В статье, опубликованной EnergyStorageMaterials, исследователи объяснили, что антрахинон позволяет хранить положительные носители заряда из электролита, обеспечивая их удвоенную плотность энергии по сравнению с обычными алюминиевыми батареями.

ПРОТОЧНЫЕ БАТАРЕИ С ЖИДКИМ МЕТАЛЛОМ БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫ, ЭФФЕКТИВНЫ И НЕДОРОГИ

«Поскольку новый катодный материал позволяет использовать более подходящий носитель заряда, батареи могут лучше использовать потенциал алюминия», — сообщается в научной работе. Однако текущая версия электролита содержит хлор, от которого исследовательская группа хочет избавиться.

Ученые утверждают, что, хотя новая технология далека от коммерческого производства, новое устройство сможет заменить или дополнить литий-ионные батареи. «До сих пор алюминиевые батареи были вдвое менее энергоемкими, чем литий-ионные, но наша долгосрочная цель — добиться такой же плотности энергии», — говорится в документе.

ИНЖЕНЕРЫ MIT РАЗРАБОТАЛИ ВОДОРОДНЫЕ НАНОБАТАРЕИ, ОНИ РАБОТАЮТ БЫСТРЕЕ И СЛУЖАТ ДОЛЬШЕ

По словам исследователей, алюминиевые аккумуляторы в качестве носителя заряда в принципе работают лучше, чем литий-ионные. Кроме того, такие батареи могут быть значительно менее вредными для окружающей среды и в перспективе могут использоваться для хранения солнечной и ветровой энергии.