Aladdin City — новый сказочный проект Дубая

Нестандартные архитектурные произведения в Дубае приживаются как нигде лучше, и очередной «сказочный» проект не станет исключением.

Аладдин Сити (Aladdin City) — проект по реконструкции старейшего района города Крик (Dubai Creek), основой для которого послужили рассказы арабского фольклора об Аладдине и Синдбаде.

Общая площадь Аладдин Сити займет около 4000 акров, а основными постройками будут 6 живописных башен: 3 из которых возвысятся на 34 этажа и 3 на 25 этажей. Проект будет включать гостиничный комплекс, коммерческие и жилые здания для проживания порядка 160 000 людей.

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Каждая башня будет иметь 900 мест для парковки авто, а соединятся между собой они будут посредством кондиционируемых тоннелей с движущимися пешеходными дорожками. Формы этих экзотических переходов будут напоминать сказочных морских персонажей — драконов и змей.

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Хусейн Насер Лута, генеральный директор муниципалитета Дубая говорит о проекте: «Символизм архитектурных форм зданий Аладдин Сити вдохновлен легендами древних веков — веков, когда Дубайский залив отправлял суда в далекие страны Африки, Индии и Китая. Возможно именно отсюда сказки «Тысячи о одной ночи» и берут свое начало».