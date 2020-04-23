Аквапанели на солнечной энергии вырабатывают воду из воздуха

Вода является жизненно важным, но для многих регионов недоступным ресурсом. Именно поэтому в последние годы разработчики из разных стран все больше внимания уделяют технологиям получения пресной воды. Предлагаются решения на основе опреснения морской воды, выпускаются также и различные устройства для извлечения влаги из воздуха.

Расположенный в индийском городе Хайдерабад стартап Uravu продемонстрировал свою разработку под названием Aqua Panel, способную также вырабатывать воду из атмосферного воздуха. Полностью автономные «аквапанели» используют энергию теплого излучения солнца, чтобы конденсировать обычный туман в пригодную для использования воду. Компания обещает, что в свободной продаже эти панели появятся уже через два года.

«Вам не понадобятся ни приводы, ни электричество, — объясняет сооснователь стартапа Сванпил Шривастав. — Это устройство для пассивного сбора воды, которое можно поставить, например, на крыше, и оно будет самостоятельно добывать для вас воду. Процесс запускается каждую ночь, и наутро вы будете иметь в своем распоряжении пресную воду».

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Uravu – это слово на малайском диалекте, которое переводится как «источник». Изобретатель Aqua Panel признает, что сама технология не нова, но у предшественников были слабые места: «Для работы требовались электричество и довольно высокая влажность воздуха, а у устройств было много движущихся элементов, которые приходили в негодность и требовали замены. Мы придумали более компактный и простой модульный девайс».

Принцип работы Aqua Panel основан на том, что в атмосфере всегда есть какой-то процент влаги, которая и используется. В отличие от морской воды, влагу из тумана не надо опреснять, а в отличие от дождя (который еще нужно дождаться), «воздушная» влага, хоть и в небольшом объеме, всегда есть в наличии. В случае с Uravu, чтобы получить питьевую воду, потребуется лишь cъемный минеральный картридж.

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Действующий образец производит примерно 50 литров воды в сутки, но компания надеется в дальнейшем усовершенствовать панели, чтобы они вырабатывали до 2000 литров в день. Устройства для пассивного сбора влаги чрезвычайно востребованы в засушливых районах Индии, поэтому панели будут производиться и для бытовых нужд, и для нужд сельского хозяйства.