Аккумуляторы нового поколения предлагают четырехкратное увеличение емкости и заряжаются за 5 минут

Аккумуляторы электромобилей значительно улучшились в последние годы, но их ограниченная способность накапливать энергию все еще не дает возможность многим людям отказаться от своих автомобилей, работающих на газе и бензине. Это может измениться, новый анодный материал предлагает колоссальное четырехкратное увеличение емкости.

Аккумуляторы содержат два электрода — анод и катод, ионы между которыми проходят через электролит. Помимо прочего, на емкость батареи влияет количество электронов, которые могут накапливаться в аноде.

Как правило, эти аноды изготовлены из графита. По словам ученых из Корейского института науки и технологии (KIST), кремний обладает в 10 раз большей емкостью накопления энергии, чем графит, но имеет один существенный недостаток в качестве материала анода — он набухает во время цикла зарядки / разрядки.

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Предпринимались попытки производства стабилизированных кремниевых анодов, но стоимость и сложность применяемых методов обычно делали их коммерчески нежизнеспособными. Вот где, как утверждается, появятся новые технологии KIST.

Доктор Хун-Джи Юнг и его коллеги начали с растворения крахмала, полученного из сладкого картофеля, в воде, растворения кремния в кукурузном масле, а затем смешивания и нагревания двух растворов. В результате получился углерод-кремниевый композитный материал, в котором крошечные углеродные сферы препятствовали набуханию кремния.

Сообщалось, что при испытаниях аноды, изготовленные из композита, имели в четыре раза большую емкость, чем аналогичные графитовые аноды, но они также оставались стабильными в течение 500 циклов зарядки / разрядки. Кроме того, батареи, использующие новые аноды, могут быть заряжены до 80 процентов своей полной емкости всего за пять минут.

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«Простые процессы, которые мы приняли, и композиты с превосходными свойствами, которые мы разработали, с большой вероятностью будут коммерциализированы и произведены серийно», — говорит Юнг. «Композиты могут быть применены к ионно-литиевым батареям для электромобилей и систем хранения энергии».

источник: eurekalert