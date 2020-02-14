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Airbus презентовал персональное беспилотное аэротакси Vahana

14.02.2020
Airbus презентовал персональное беспилотное аэротакси Vahana

Американское подразделение A3 европейского авиастроительного концерна Airbus опубликовало фотографии Alpha Two — второго полномасштабного демонстратора аэротакси Vahana, который используется для разработки дизайна интерьера, об этом говорится в блоге проекта.

Как обещает Airbus, Vahana будет одноместным беспилотным электрическим самолетом, который может вертикально взлетать и садиться. В качестве взлетной площадки он сможет использовать крыши домов, так называемые «вертипорты».

Airbus презентовал беспилотное аэротакси Vahana

«Только представьте, как приятно будет добираться на такой машине на работу», — говорит руководитель проекта Зак Ловеринг.

Vahana будет иметь длину 6,2 метра, ширину — 5,7 метра, высоту — 2,8 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составит 745 кг.

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В салоне не будет ничего лишнего: только одно кресло. Учитывая, что такси будет полностью беспилотным, на приборной панели пассажир найдет только экран, на котором, вероятно, можно будет посмотреть маршрут полета или развлекательные видео.

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