Airbus представила дизайн-концепт самолета будущего Bird of Prey с крыльями птицы

В надежде поразить воображение следующего поколения авиационных инженеров, компания Airbus представила на авиасалоне Royal International Air Tattoo в Великобритании дизайн-концепт самолета будущего Bird of Prey.

Одна из проблем всех «родственных» изделий – их похожесть и однотипность. Характерные примеры — пассажирские самолеты и смартфоны. Соревнование за большую эффективность, как правило, идет в рамках уже сформировавшихся концепций. Те, кто все-таки пытаются вырваться за эти рамки и становятся создателями прорывных технологий.

Новая концепция Airbus — Bird of Prey предназначена именно для этой цели. По словам представителей компании, биомиметический самолет (копирующий устройство живых организмов, например, птиц — прим. ред. Техкульт) никогда не будет построен, но позаимствовать у природы некоторые инженерные решения вполне возможно: достаточно вспомнить чертежи летательных аппаратов Леонардо да Винчи. Антивихревые кончики крыльев – также один из «птичьих» фрагментов в планере современных самолетов.

Наибольший интерес с точки зрения создателей новых моделей самолетов представляют хищные птицы. Изучив особенности их тела и полета, авиационные инженеры разработали ряд технологий, в частности, гибридно-электрическая тягу, системы активного управления и современные композитные конструкции.

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В концепции Bird of Prey предусмотрены крылья с большими, индивидуально управляемыми «перьями» на концах крыльев и изогнутое, гибридное соединение крыла с фюзеляжем, образующее аэродинамическую арку, напоминающую очертания гигантского хищника. Фюзеляж также сужается к хвостовой части, заканчивающейся веерообразным хвостом, «перья» которого обеспечивают стабильность управления полетом.