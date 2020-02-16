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Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло»

16.02.2020
Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло»

Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло», это технологический демонстратор, на котором инженеры компании тестируют аэродинамику и возможности новой конструкции. Прототип проходит летные испытания, которые продлятся до середины 2020 года. В Airbus уверены, что будущее гражданской авиации будет выглядеть именно так.

Демонстратор вызвал большой интерес, его совершенно непривычный внешний вид, один из посетителей заявил, что Maveric — это скорее «летательный аппарат из Звездных войн», чем привычный всем самолет.

Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло»

Применение компоновки «летающее крыло» в гражданской авиации требует от инженеров переосмысления практически всего устройства самолета. Объединив пассажирский салон, крыло, топливные баки и багажный отсек, можно получить больший функционал внутри и существенную экономию топлива при той же дальности полета и полезной нагрузке — по расчетам она составит не менее 20%. А смещенные назад и вынесенные над корпусом двигатели позволят сделать перелеты тише для пассажиров.

Новая компоновка позволит улучшить и размещение пассажиров — появится больше пространства для ног, станут шире проходы между рядами кресел.

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Но у решения есть и свои минусы, с которыми в свое время столкнулись конструкторы боевых самолетов, построенных по принципу летающего крыла. Главный — сложность управления из-за специфической аэродинамики. Кроме того, разнесение пассажирских рядов кресел дальше от основной продольной оси самолета увеличит укачивание на виражах.

Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло»

Отсутствие привычных иллюминаторов может быть как минусом для пассажиров, так и плюсом для производителей — это существенно удешевит сборку корпуса такого лайнера и его обслуживание. Иллюминаторы заменят экраны, которые смогут создавать реалистичную иллюзию вида из окна с различными эффектами.

Airbus работает над Maveric с 2017 года. Первые испытания прошли в июне 2019 года во Франции и будут продолжаться до середины 2020 года. Прототип Maveric, размеры которого в длину превышают 2 метра, а размах крыльев — 3,2 метра, успешно летает как радиоуправляемая модель.

В компании пока не могут назвать сроки появления полномасштабных самолетов со смешанным крылом.

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«Хотя конкретных сроков ввода Maveric в эксплуатацию пока нет, этот технологический демонстратор может сыграть важную роль в изменении архитектуры гражданских самолетов для более экологичного будущего авиационной отрасли», — отметил Жан-Брис Дюмон, исполнительный вице-президент Airbus по проектированию.

источник: bloomberg

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