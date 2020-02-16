Airbus представил Maveric, прототип самолета «летающее крыло», это технологический демонстратор, на котором инженеры компании тестируют аэродинамику и возможности новой конструкции. Прототип проходит летные испытания, которые продлятся до середины 2020 года. В Airbus уверены, что будущее гражданской авиации будет выглядеть именно так.

Демонстратор вызвал большой интерес, его совершенно непривычный внешний вид, один из посетителей заявил, что Maveric — это скорее «летательный аппарат из Звездных войн», чем привычный всем самолет.

Применение компоновки «летающее крыло» в гражданской авиации требует от инженеров переосмысления практически всего устройства самолета. Объединив пассажирский салон, крыло, топливные баки и багажный отсек, можно получить больший функционал внутри и существенную экономию топлива при той же дальности полета и полезной нагрузке — по расчетам она составит не менее 20%. А смещенные назад и вынесенные над корпусом двигатели позволят сделать перелеты тише для пассажиров.

Новая компоновка позволит улучшить и размещение пассажиров — появится больше пространства для ног, станут шире проходы между рядами кресел.

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Но у решения есть и свои минусы, с которыми в свое время столкнулись конструкторы боевых самолетов, построенных по принципу летающего крыла. Главный — сложность управления из-за специфической аэродинамики. Кроме того, разнесение пассажирских рядов кресел дальше от основной продольной оси самолета увеличит укачивание на виражах.

Отсутствие привычных иллюминаторов может быть как минусом для пассажиров, так и плюсом для производителей — это существенно удешевит сборку корпуса такого лайнера и его обслуживание. Иллюминаторы заменят экраны, которые смогут создавать реалистичную иллюзию вида из окна с различными эффектами.

Airbus работает над Maveric с 2017 года. Первые испытания прошли в июне 2019 года во Франции и будут продолжаться до середины 2020 года. Прототип Maveric, размеры которого в длину превышают 2 метра, а размах крыльев — 3,2 метра, успешно летает как радиоуправляемая модель.

В компании пока не могут назвать сроки появления полномасштабных самолетов со смешанным крылом.

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«Хотя конкретных сроков ввода Maveric в эксплуатацию пока нет, этот технологический демонстратор может сыграть важную роль в изменении архитектуры гражданских самолетов для более экологичного будущего авиационной отрасли», — отметил Жан-Брис Дюмон, исполнительный вице-президент Airbus по проектированию.

источник: bloomberg