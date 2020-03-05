Airbus начал поставки самолетов А350, оснащенных сенсорными дисплеями в кабине пилотов

Новая технология, разработанная в сотрудничестве с Thales, позволит повысить эффективность работы экипажа, упростить взаимодействие между пилотами и улучшить эргономику приборной панели. Получателем первого А350-900 с сенсорными экранами стала авиакомпания China Eastern. На данный момент около 20 авиакомпаний выбрали эту опцию для своих новых самолетов А350.

Три из шести экранов на приборной панели А350 могут стать сенсорными: два дисплея на внешней стороне и один, расположенный в нижней части. Теперь пилоты смогут выводить на эти экраны информацию из приложений EFB используя технологию тачскрин. Этот способ дополняет традиционный метод ввода информации с помощью клавиатуры и трекбола.

Технология сенсорных дисплеев была сертифицирована EASA в ноябре 2019 года. Сенсорные дисплеи позволят упростить взаимодействие между экипажем прежде всего в следующих ситуациях: перед взлетом (для расчета взлетных характеристик и ввода данных в систему управления полетом FMS); во время полета на эшелоне (для доступа к навигационным картам); во время подготовки к заходу на посадку ( для сверки данных карт аэропортов с данными в системе FMS). Более того, на загруженных этапах полета использование сенсорной технологии позволит снизить нагрузку на пилотов, так как им не придется переключаться между разными экранами и вводить данные с помощью клавиатуры.

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Патрик Пьедрафита, Руководитель программы A350, отметил : “Airbus продолжает задавать новые стандарты в области оснащения кабины пилотов самыми передовыми технологиями. Наше партнёрство с компанией Thales позволит нам предложить летному экипажу еще больше комфорта в полете.”

A350 XWB – новое поколение широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов средней размерности. Эти самолеты воплощают в себе все самые передовые достижения в области аэродинамики, технологий производства и авионики.

Свыше 70% конструкции выполнено из высокотехнологичных материалов, включая композитные материалы (53%), а также титановые и алюминиевые сплавы нового поколения.

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Кроме того, благодаря двигателям нового поколения и аэродинамическим улучшениям удалось сократить расход топлива на 25%, тогда как пассажирский салон Airspace предлагает пассажирам еще больше пространства и комфорта в полете.

источник: ato