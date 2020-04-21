Африканские страны выделили $ 8 миллиардов на проект «Великая зеленая стена» для высадки деревьев

Чтобы предотвратить экологическую катастрофу на всем континенте, 20 африканских стран приступили к осуществлению амбициозной программы по посадке деревьев под названием «Великая зеленая стена».

В рамках проекта, стоимость которого оценивается в 8 миллиардов долларов, при его реализации на 15 процентов в Сенегале уже высажено 11 миллионов деревьев, в Нигерии удалось восстановить 4,8 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий, а в Эфиопии — 15 миллионов гектаров. Строительство стены планируется завершить к 2030 году.

Даже частичная реализация этого проекта позволяет повысить устойчивость территории Сахары. Зеленая стена замедляет воздействие сухого ветра на землю, восстанавливает микроклимат и позволяет выращивать продовольственные культуры вокруг деревьев, которые удобряют почву.

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В рамках проекта также будет создано более 350 тысяч новых рабочих мест в сельской местности. Кроме того, деревья будут поглощать не менее 250 миллионов тонн CO₂ из атмосферы.

По мнению экспертов, в случае, если африканские страны не будут бороться с распространением Сахары, она может охватить практически весь континент, значительно изменив климат в регионах.

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Площадь Сахары составляет 9,2 млн. кв. км., площадь России — 17,6 млн. кв. км., Китая — 9,6 млн. кв. км., Германии — 357 тыс. кв. км., Грузия — 69 тыс. кв. км.