Aectual разработала технологию изготовления бетонно-мозаичной плитки с помощью 3D принтера

Голландская компания Aectual разработала и реализовала собственную роботизированную технологию для изготовления бетонно-мозаичной плитки терраццо на основе биоматериалов с помощью больших 3D принтеров.

Новая технология производства обеспечивает бесконечное разнообразие вариантов изделий, что позволяет архитекторам и дизайнерам воплощать свои самые смелые и оригинальные идеи в любом масштабе и в любом здании. Aectual перепроектирует и оцифровывает строительную отрасль путем внедрения технологий, которые тесно связаны с архитектурными продуктами. Создана бесшовная цифровая цепочка от проекта до производства всей партии изделий и поставки её на объект строительства.

Как и другие голландские фирмы, которые используют 3D принтеры для производства, Aectual отмечает в качестве главных преимуществ новой технологии: безотходность,уменьшение выбросов CO2 в атмосферу и использование биоматериалов. Материал, используемый для печати, представляет собой оригинальный биопластик, изготовленный из полностью перерабатываемых растений.

В ДАНИИ РАЗРАБОТАЛИ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ ДЛЯ СБОРА И ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЖДЕВОЙ ВОДЫ

Роботизированный 3D принтер с шестью степенями свободы (координатные оси X, Y, Z и произвольное вращение) достаточно быстро печатает специализированную форму, отражающую желаемый рисунок покрытия. Затем эта форма доставляется на строящийся объект, где и заполняется терраццо из переработанного гранита или мраморной стружки, а связующим агентом выступает биоматериал. После завершения всех работ остается только отполировать пол и изделие полностью готово к эксплуатации.

Произведенные по новой технологии полы имеют высокое качество и износостойкость. Весь производственный процесс полностью оцифрован и бесшовная цифровая цепочка реализации проекта связывает все этапы. Более того, такой подход позволяет оперативно вносить изменения в дизайн проекта, если вам, например, захотелось изменить рисунок покрытия на этажах.

ЖИДКАЯ «ЖИВАЯ» ПЛИТКА — ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ИЛИ ПОЛНОЦЕННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Производство конечного продукта происходит небольшими партиями и оперативные изменения в дизайне изделий сразу же отражаются на их производстве. Использование биоматериалов позволяет удешевлять производство на основе использования корпоративных отходов, которые перерабатываются для дальнейшего использования.

«Мы даем возможность создавать собственный дизайн для впечатляющих этажей, например, в лобби отеля или ярком розничном бренде», – сказал Ханс Вермюлен, генеральный директор Aectual. «Это действительно дает дизайнерам полную свободу выбора».

Соучредители Aectual Хедвиг Хейнсмен и Мартин де Вит более известны как партнеры DUS Architects – архитектурной студии, работающая над созданием 3D печатных объектов в голландской столице. Они запустили фирму Aectual как коммерческую компанию, специализирующуюся на 3D печатной строительной продукции.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГЛИНЫ И ПЛАСТИФИКАТОРОВ МОЖЕТ ИЗГИБАТЬСЯ НА 90°

Работая с инженерной фирмой Arup, они уже создали свой первый 3D печатный пол – в универмаге Токио Лофт (Loft Store Tokyo), а теперь успешно реализуют еще один проект для обновленного аэропорта Схипхол (Schiphol Airport) в Амстердаме.