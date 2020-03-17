Главная НовостиСообщество Администрация Дональда Трампа готовит меры по поддержке экономики США в объеме $850 млрд

Администрация Дональда Трампа готовит меры по поддержке экономики США в объеме $850 млрд

17.03.2020
Администрация Дональда Трампа готовит меры по поддержке экономики США в объеме $850 млрд

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит законодательные инициативы, которые могут смягчить негативные экономические последствия пандемии, связанной с распространением коронавируса.

Мнучин обсудил основные принципы пакета мер поддержки экономики с республиканцами в Сенате и, как ожидается, представит им более детальное предложение во вторник.

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ТРАМП ОСВОБОДИЛ ГРАЖДАН США ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ НА 3 МЕСЯЦА

По словам источников, пакет, который готовит администрация Трампа, будет включать финансовую поддержку авиакомпаний на сумму порядка $50 млрд, а также другие стимулирующие меры, в том числе снижение налога на заработную плату.

источник: interfax

, ,
В связи с пандемией Трамп освободил граждан США от уплаты налогов на 3 месяца
Сообщество

В связи с пандемией Трамп освободил граждан США от уплаты налогов на 3 месяца
Южная Корея первой в мире запустит 5G сеть, опередив США и Китай
Технологии

Южная Корея первой в мире запустит 5G сеть, опередив США, Китай и Японию
Потенциальный кандидат в президенты США намерен использовать собственную голограмму для выступлений
Технологии

Потенциальный кандидат в президенты США намерен использовать собственную голограмму для выступлений
Rolls-Royce планирует построить, установить и эксплуатировать до 15 мини-ядерных реакторов
Энергия

Rolls-Royce планирует построить, установить и эксплуатировать до 15 мини-ядерных реакторов
Daimler создает сверхмощные зарядки для грузовиков «втрое быстрее Tesla Semi»
Техника

Daimler создает сверхмощные зарядки для электрических грузовиков «втрое быстрее Tesla Semi»
Строительство города на Марсе обойдется в $10 триллионов
Сообщество

Строительство города на Марсе обойдется в $10 триллионов, оценка «по Маску»