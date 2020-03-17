Администрация Дональда Трампа готовит меры по поддержке экономики США в объеме $850 млрд

Министр финансов США Стивен Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики объемом $850 млрд, сообщает Dow Jones со ссылкой на осведомленные источники.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит законодательные инициативы, которые могут смягчить негативные экономические последствия пандемии, связанной с распространением коронавируса.

Мнучин обсудил основные принципы пакета мер поддержки экономики с республиканцами в Сенате и, как ожидается, представит им более детальное предложение во вторник.

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По словам источников, пакет, который готовит администрация Трампа, будет включать финансовую поддержку авиакомпаний на сумму порядка $50 млрд, а также другие стимулирующие меры, в том числе снижение налога на заработную плату.

источник: interfax